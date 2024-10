Veja como fica a divisão de forças entre Raquel Lyra e João Campos com novos prefeitos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

PSDB de Raquel se tornou o partido com maior número de prefeituras no estado. PSB de João caiu para a segunda posição no ranking.

A eleição deste domingo (6) mexeu nas cadeiras partidárias de Pernambuco e colocou em evidência um duelo entre o grupo da governadora Raquel Lyra (PSDB) e do prefeito do Recife João Campos (PSB), eleito com ampla vantagem na capital, como era esperado.

A gestão estadual tinha certeza de que elegeria 80 prefeitos aliados nessa eleição. Ou seja, a expectativa de Raquel era ter 43% dos 184 municípios pernambucanos no ciclo que começa em janeiro.

Contudo, o grupo encerrou o domingo com uma grata surpresa: com 100% das urnas apuradas, os partidos que integram a base governista contabilizaram 90 cidades vitoriosas. Ou seja, o resultado saiu melhor que a encomenda e a governadora conseguiu demonstrar força política em grande parte do Estado.

Por outro lado, siglas da base aliada de João Campos conseguiram 89 municípios do Litoral ao Sertão, um a menos que a gestão estadual. Com uma diferença mínima, os números mostram que a polarização gerada entre os Executivos pode ser um prenúncio do que virá em 2026.

Outras cinco cidades pernambucanas tiveram como eleitos candidatos cujos partidos ficaram divididos no pleito e não tiveram apoios explícitos, completando a soma dos 184 municípios do Estado.

O PSDB de Raquel Lyra, que tinha cinco prefeituras ao final das eleições municipais de 2020 — incluindo a própria gestora, então prefeita de Caruaru —, conseguiu ampliar a presença no Estado e agora lidera o ranking partidário, com 32 cidades. O crescimento foi de 540% em quatro anos.

O PSB de João Campos, que tinha 53 prefeitos em 2020, registrou uma queda considerável, de 41%, e ficou com 31 no pleito deste ano. (Veja o ranking completo dos partidos ao final desta matéria).

Grande Recife

Na Região Metropolitana do Recife, a eleição foi marcada por embates diretos entre candidatos apoiados pela governadora e pelo prefeito da capital. A tucana acumulou vitória em quatro cidades, sendo três delas com candidatos do seu PSDB e uma do Partido Progressista de Eduardo da Fonte.

Em Igarassu, o PSDB de Raquel reelegeu Professora Elcione num embate direto com Miguel Ricardo (Republicanos), filho do deputado estadual Mário Ricardo, que contava com apoio de João Campos. A atual prefeita teve 58,06% dos votos.

Itapissuma, por sua vez, elegeu Júnior de Irmã Teca (PSDB), com 57,78%, frente aos 41,22% de Cal Viola, do PSB de João Campos.

Na Ilha de Itamaracá, o tucano Paulo Galvão somou 6.849 votos (47,32%) e derrotou Paulo Batista (Republicanos), com 6.194 (42,80%), que tinha apoio de nomes ligados ao PSB de João, como o senador petista Humberto Costa e o ministro Silvio Costa Filho (Republicanos).

Raquel também elegeu seu candidato na cidade de Moreno, onde Edmilson Cupertino (PP) somou 71,75% e derrotou Nino de Enoque (PL) e Aninha Araújo (PSB).

Jaboatão dos Guararapes, por sua vez, tinha um cenário especial. A cidade reelegeu Mano Medeiros (PL) no primeiro turno. O atual prefeito bateu Clarissa Tércio (PP), que embora integrasse o partido de Eduardo da Fonte, não contou com apoio da governadora. O nome do PL também bateu Elias Gomes (PT), que tinha apoio de João Campos e ficou em terceiro.

As vitórias do grupo de João na RMR

Além do Recife, onde se sagrou vitorioso com folga e colocou o candidato de Raquel, Daniel Coelho (PSD), na quarta posição, o PSB fez mais duas cidades: Abreu e Lima e São Lourenço da Mata. Esta última registrou a maior vantagem na RMR, com Vinícius Labanca somando 88,39% dos votos contra Jairo Pereira, do PSDB da governadora, que ficou com 11,61%.

Em Abreu e Lima, Flávio Gadelha teve 68,81% do eleitorado frente a Dr. Marquinhos, também tucano, que teve 29,43%.

O Republicanos, que integra a Frente Popular do Recife, elegeu Diego Cabral, em Camaragibe, em cima de Jorge Alexandre (Podemos), e Carlos Santana, em Ipojuca, contra Adilma (PP), ambos partidos que integram a base do governo.

Outro aliado do campo socialista eleito neste domingo foi Lula Cabral (Solidariedade), que, mesmo com candidatura sub júdice, bateu Keko do Armazém (PP), que tinha Raquel no palanque, no Cabo de Santo Agostinho.

Em Araçoiaba, Jogli Uchoa, do PSD, partido aliado do governo, venceu a eleição somando 66,15% com apoio de nomes do grupo de João Campos, como a senadora Teresa Leitão (PT) e Silvio Costa Filho.

Segundo turno de embates diretos

Nas duas cidades pernambucanas em que haverá segundo turno, a disputa ocorre entre um nome da governadora e outro apoiado pelo prefeito do Recife.

Em Olinda, Vini Castello (PT), com apoio do PSB, teve 38,75% e vai enfrentar a candidata de Raquel e de Lupércio, Mirella Almeida (PSD), que ficou em segundo lugar, com 30,02%. A diferença entre eles foi de 18 mil eleitores.

Em Paulista, a disputa para a segunda etapa ficou entre Ramos, do PSDB de Raquel, e Junior Matuto, do PSB de João. O candidato governista ficou na frente, com 44,36%, contra 30,66% do deputado estadual socialista.

Os duelos no interior

Os embates diretos entre os grupos de Raquel e João também se estenderam pelo interior. Em Caruaru, seu reduto eleitoral, a governadora pôde respirar aliviada e elegeu seu ex-vice-prefeito Rodrigo Pinheiro (PSDB), que tinha como principal adversário o ex-prefeito Zé Queiroz (PDT), que, por sua vez, tinha João Campos no palanque.

Em Petrolina, foi o contrário: Simão Durando (União Brasil), aliado da família Coelho, que pulou para o lado de João Campos, bateu o candidato do governo Júlio Lóssio (PSDB).

Já em Garanhuns, outra vitória do PSB. O atual prefeito Sivaldo Albino levou a melhor contra o deputado estadual Izaías Régis (PSDB), líder do governo Raquel na Assembleia Legislativa de Pernambuco, e se reelegeu com amplos 71,37%.

Em Bezerros, os diversos comícios da governadora ao lado da atual prefeita agradaram e ela conseguiu reeleger Lucielle Laurentino (União Brasil), que bateu Vaqueiro Neto de Valmir (PSB).

Veja a lista de prefeitos eleitos por partido em Pernambuco