Perdi o primeiro turno, ainda posso votar no segundo? Saiba como funciona

No último domingo (6), aconteceram as eleições municipais em todo o país para escolher vereadores e prefeitos. Porém, muitos eleitores não puderam votar, seja por não terem transferido o título a tempo ou por outros compromissos no dia. Mesmo assim, quem não votou no primeiro turno ainda pode participar do segundo, que será realizado no dia 27 de outubro.

Entenda como funciona:

O segundo turno só ocorre em cidades com mais de 200 mil eleitores, e é necessário quando nenhum candidato a prefeito alcança mais de 50% dos votos válidos, ou seja, 50% + 1 voto. Nesse caso, os dois candidatos mais votados disputam a nova votação.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cada turno é considerado uma nova votação, desde que a pessoa esteja com sua situação eleitoral regular. É importante lembrar que, se o eleitor não justificou sua ausência no primeiro turno, ele deve fazer isso até 60 dias após a eleição.

Esse procedimento pode ser realizado online, pelo sistema do TSE, ou presencialmente nos cartórios eleitorais.

Para votar no segundo turno, basta comparecer à seção eleitoral com um documento oficial com foto ou usar o e-Título, aplicativo que permite acesso rápido às informações eleitorais.

Quem é obrigado a votar?

No Brasil, o voto é obrigatório para cidadãos entre 18 e 70 anos e facultativo para analfabetos, pessoas com 16 e 17 anos ou maiores de 70.

Veja quais cidades de Pernambuco vão ter 2º turno:

Olinda:

Vinicius Castello (PT): 80.422 votos (38,75%)

80.422 votos (38,75%) Mirella Almeida (PSD): 62.289 votos (30,02%)

Paulista:

Ramos (PSDB): 74.092 votos (44,36%)



74.092 votos (44,36%) Júnior Matuto (PSB): 51.213 votos (30,66%)

