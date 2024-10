Com articulação de João Campos, MDB declara apoio a Vinicius Castello no segundo turno

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O vereador mais votado nas eleições de Olinda e presidente da Câmara da cidade, Saulo Holanda (MDB), declarou apoio à candidatura de Vinicius Castello (PT) no segundo turno, nesta sexta-feira (11). Com a articulação do prefeito reeleito do Recife, João Campos (PSB), o MDB muda de base e passou a apoiar o petista em Olinda.

Anteriormente, o MDB era um dos principais apoiadores da candidata Mirella Almeida, mas agora oficializa seu apoio a Vinicius. O anúncio foi feito por Saulo Holanda e contou com a presença do candidato petista, do vereador eleito Malicom e de João Campos.

Castello obteve a maior porcentagem de votos no primeiro turno, somando 38,75% (80.422 votos), ultrapassando a candidata do prefeito professor Lupércio (PSD) e da governadora Raquel Lyra (PSDB), Mirella, que terminou com 30,02% (62.289 votos).

Na postagem feita pelo filho do ex-governador Eduardo Campos, ele enfatiza: “Em Olinda, só vai dar Vini Castello neste segundo turno!” afirmando estar à disposição para reforçar a campanha. “E quem fechou com a candidatura que representa a renovação e a força da juventude foi o MDB, através dos amigos Milcon Rangel e Saulo Holanda. Vamos juntos com o futuro prefeito de Olinda”.

João tem sido um dos maiores apoiadores da campanha do petista. Ainda nesta sexta-feira, o prefeito gravou um vídeo no perfil do olindense ao lado de Vinicius, onde fala: “Vamos trabalhar juntos, vencer as eleições em Olinda e depois trabalhar lado a lado Recife e Olinda, cidades irmãs”.

Mudança de lado

O presidente da Câmara de Olinda teve sua campanha até o final do 1º turno (6 de outubro) feita majoritariamente ao lado de Mirella. A última foto em que aparecem os dois juntos foi no dia 4 de outubro, numa reunião realizada no bairro de Peixinhos, ao lado da sua candidata na época, e de Eriberto Medeiros (PSB), ex-presidente da Alepe.

