Ramos caminha com Raquel e diz que é fundamental união com governadora para crescimento de Paulista

A governadora, Raquel Lyra, e a vice-governadora, Priscila Krause, participaram do ato em Paulista em apoio ao candidato a prefeito

O candidato do PSDB à Prefeitura do Paulista, Ramos, promoveu, nesta sexta-feira (11/10), uma grande caminhada no bairro de Maranguape I.





A governadora, Raquel Lyra, e a vice-governadora, Priscila Krause, participaram do ato, além do ex-senador Armando Monteiro e lideranças políticas do Litoral Norte.





Ramos disse que Paulista precisa de um candidato alinhado com o Governo do Estado. “A nossa população sabe que estamos sintonizados com Raquel Lyra e Priscila Krause”, afirmou.





O candidato acrescentou ainda que essa união é fundamental para que a cidade cresça. “Raquel está concluindo a obra da PE-15, que corta o município, vai duplicar o trecho final da PE-01 até Maria Farinha, iniciou intervenções de manutenção na PE-22, tem projetos para construção de moradia popular, implantação de creches e muito mais”, comentou Ramos.





A caminhada teve como circuito a Avenida Manoel Quirino, passando pelo girador, Avenida Colibri, Avenida Nelson Ferreira, finalizando na Avenida Prefeito Geraldo Pinho Alves.