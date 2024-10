Yves Ribeiro ganha protagonismo e gera embate entre Ramos e Junior Matuto

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O atual prefeito de Paulista, Yves Ribeiro (PT), ganhou protagonismo neste fim de semana de campanha para o segundo turno da eleição municipal. Enquanto a chapa apoiada por ele, do candidato Ramos (PSDB), o colocou como “coordenador do processo eleitoral das campanhas” no Litoral Norte, o adversário Junior Matuto (PSB), opositor histórico de Yves, foi as redes sociais para atacá-lo.

Na última sexta-feira (11), Yves Ribeiro participou de um ato realizado ao lado de Ramos, da governadora Raquel Lyra (PSDB), da vice-governadora Priscila Krause (Cidadania) e de prefeitos eleitos no primeiro turno, como Elcione Ramos (PSDB), de Igarassu, e Junior de Irmã Teca (PSD), de Itapissuma.

Após o ato, a chapa de Ramos passou a divulgar que Yves Ribeiro teve o papel de coordenar o processo eleitoral na região norte do Grande Recife no primeiro turno, que ele teria ajudado a eleger seis candidatos na RMR e que também seria responsável pela eleição de Ramos, em Paulista, no segundo turno.

Yves, vale lembrar, havia declarado apoio a Ramos no início da campanha à prefeitura de Paulista, logo após desistir de disputar a reeleição. O prefeito, inclusive, foi contra a posição do seu Partido dos Trabalhadores, que indicou a vice de Francisco Padilha (PDT). Ele afirmou que o pedetista e Matuto seriam "farinha do mesmo saco".

No segundo turno, o PT de Paulista até chegou a indicar um apoio ao candidato tucano, mas após pedido da chapa de Matuto, a decisão migrou para a Executiva Nacional petista, que mudou os rumos na cidade e declarou apoio ao socialista, acompanhando a aliança nacional entre PT e PSB.

Junior Matuto reagiu

O deputado estadual e candidato à prefeitura de Paulista Junior Matuto (PSB) foi às redes sociais atacar a aliança firmada entre seu opositor, Ramos, com Yves. A crítica foi feita após o encontro de Ramos e Yves no evento com Raquel Lyra.

Junior Matuto atacou os opositores exibindo uma pichação em um muro da cidade que continha a frase "Matuto Ladrão". Além de bater nos opositores, ele também alfinetou a saúde do candidato Ramos, que tem 76 anos.

"Me deparei com uma ação de vandalismo, mas pode ficar despreocupado porque eu não vou mandar apagar isso. Quem vai apagar isso é os debates, se o candidato Ramos tiver coragem e saúde para me enfrentar", disparou.

"Quem vai apagar isso é a realidade que Paulista vive hoje, porque me pintaram de ladrão enquanto o povo clamava por saúde, por educação. O atual prefeito Yves Ribeiro, o que fez? Pautar a prefeitura me chamando de ladrão, e o povo sofrendo", continuou Matuto.

"Quero dizer à população que preste muito bem atenção no que está por trás dessa eleição. Pela primeira vez, tiraram Yves Ribeiro da toca, e dessa vez foi oficializado que a candidatura de Ramos representa a continuidade de Yves Ribeiro, depois do abraço caloroso", completou Matuto, se referindo a um abraço dado entre Yves e Ramos no ato ocorrido na sexta-feira.

Dias atrás, Yves Ribeiro publicou um vídeo em seu perfil nas redes saindo em defesa de Ramos e chamando Junior Matuto de "cínico". Ele acusou o deputado estadual de "se fazer de vítima" e resgatou acusações feitas contra o socialista na época em que governou a cidade.

"Volto a falar da cidade do Paulista sobre o cinismo do ex-prefeito Junior Matuto, afastado por duas vezes por indícios de corrupção. Dia 27/10, o povo irá dar a resposta nas urnas, votando para prefeito Ramos, um homem de mãos limpas", escreveu o atual prefeito.

Agendas do domingo

Neste domingo (13), Junior Matuto participou de uma carreata no bairro de Maranguape II e de um ato de campanha no bairro do Nobre. Ao lado de vereadores eleitos na cidade, ele cumprimentou eleitores e gravou vídeos para as redes sociais. "O processo zerou, estamos com uma nova eleição que é esse período de segundo turno", declarou o candidato.

Ramos, por sua vez, participou de uma reunião com profissionais de saúde de Paulista para apresentar propostas e discutir a situação dessa área da gestão na cidade. Ele também teve um encontro com representantes de entidades de defesa às pessoas com deficiência. “Asseguramos que as iniciativas voltadas para esse público também serão prioritárias em nossa gestão”, disse.