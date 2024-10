Após vitória, Mirella Almeida detalha planos de governo e estratégias de transição em Olinda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na manhã desta segunda-feira (28) a prefeita eleita com 110,1 mil (51,3% dos votos válidos) na cidade de Olinda, Mirella Almeida (PSD), foi entrevistada no debate da Rádio Jornal mediada pela jornalista Natalia Ribeiro e a cientista social Priscila Lapa.

Ao ser questionada sobre a emoção da vitória Mirella falou de ter garantido a vaga do Executivo Municipal, dos apoios políticos que recebeu e os futuros projetos para cidade. "A gente veio nessa construção, nessa trajetória tão bonita, construída com muita dedicação, com muito compromisso, com muito trabalho pelo povo da nossa cidade e não pode ser diferente agora", disse.

"Os palanques foram desmontados e agora a gente quer construir relações, derrubar muros e construir pontes para que Olinda desenvolva, para que a cidade ande para frente, para que a gente consiga fazer mais e melhor", completou.

Segundo turno

A cientista política diz que sua visão sobre a diferença de votos do primeiro para o segundo turno, que, no caso de Mirella, quase dobrou, foi a possibilidade de "estreitar" as relações, mesmo com a rejeição de vir como candidata do atual prefeito, Professor Lupércio, o que, segundo Priscila, também é algo "comum".

Lapa diz que, além desses fatores, também existem mudanças de perspectiva por conta de debates, "contagem de apoios" e campanha, que podem justificar o aumento dos votos. "Você tem uma governadora no seu palanque; não é trivial, não é pouca coisa, é importantíssimo."

Mirella diz que sente a população "mais ligada na campanha" durante o 2º turno e que seu foco foi mostrar a viabilidade de sua eleição e de sua campanha, trazendo até a imagem da governadora Raquel Lyra (PSDB) "para mostrar que ela pode ajudar, trazendo mais recursos para o município."

Apoios dos veradores

O vereador mais votado, Saulo Holanda (MDB), esteve na campanha de Almeida no primeiro turno, mas no segundo apoiou seu rival Vinicius Castello (PT), derrotado com 105.616 votos (48,62% dos válidos). A segunda mais votada foi Eugenia Lima, também do PT, o que indica que a prefeita eleita também vai enfrentar a oposição.

Sobre isso, ela afirma: "o que eu tenho que entender e falar é que a campanha passou, o palanque se baixa e a gente tem que trabalhar junto pela população". Comenta que vai conversar com todos os vereadores eleitos e destaca que não se trata de “estar ao lado de Mirella”, mas sim da população, finalizando com a expectativa de união e transformação.

Segundo ela, a oposição é necessária e "sendo uma oposição responsável, mais ajuda do que atrapalha". A prefeita eleita também menciona que ainda não falou com Castello e que respeita o "momento dele", mas se mantém à disposição.

"João Campos aqui você não se cria"

Em seu discurso de vitória, após eleger sua sucessora, o atual prefeito Professor Lupércio disse: "João Campos, esse recado aqui é para você: aqui em Olinda, você não se cria". A pessedista afirmou que enxerga a gestão metropolitana como essencial e destacou a importância das parcerias.

"Isso tem que acontecer independentemente de quem está lá, de qual partido está lá; acabou a eleição, não é mais partido, são pessoas, são gestores. É preciso entender que é a população que está nesse limite do que precisa ser feito, do que precisa ser entregue".

Ela também comentou que conversará com o prefeito reeleito no Recife, sobre especialmente as áreas que interligam Olinda e Recife, assim como com Ramos (PSDB), candidato eleito em Paulista com votação recorde de 73,36% dos votos válidos (120.228 votos) e apoiado pela governadora Raquel Lyra.

Carnaval

Sobre o carnaval, ela diz que não trata a festividade como algo do momento, mas sim como uma das maiores fontes de renda dos trabalhadores chamados "ambulantes" do ano. "É necessário que o carnaval aconteça e aconteça da melhor forma possível, valorizando o artista da terra."

Em referência as agremiações apoiarem outra candidatura, ela diz que o destaque e o valor continuarão os mesmos "independentemente da gestão que estará lá" e afirma que a cultura perpassa quem a representa.

Guarda Municipal

Sobre a segurança pública e o armamento da guarda, principalmente em relação ao carnaval, ela se refere a si mesma como uma grande defensora da capacitação antes do armamento. "Eu defendo que, dentro desse contexto de armamento, se façam grandes capacitações contínuas, principalmente do ponto de vista psicológico."

Educação

Na área da educação, ela cita a segurança preventiva, mais investimentos para ampliar escolas em tempo integral e melhorar a valorização do profissional de educação para um "melhor resultado", afirmando que, segundo ela, os níveis sobem com investimento no ensino e na estrutura. Finaliza dizendo que quer dobrar o número dessas escolas em tempo integral.

"Oportunizar jovens, mães e famílias que por muitas vezes não têm onde deixar seu filho e, com a ampliação da escola em tempo integral, a mãe tem onde deixar seu filho e trabalhar".

Transição do governo e secretariado

"O que a gente quer é que as pessoas que venham sejam técnicas e preparadas para a cidade", diz Mirella sobre a transição do secretariado, que será comandada por ela. Sobre paridade de gênero, ela afirma que, como mulher, sente a obrigação de colocar outras mulheres em posições de liderança e em cargos importantes, que tragam novos olhares. "Vai além do que eu quero fazer", finaliza.