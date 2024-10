Apuração das eleições 2024: saiba o resultado para prefeito de Natal-RN

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A capital do Rio Grande do Norte conta com 575.629 mil eleitores registrados. Eles decidiram neste domingo (27) quem será o próximo prefeito

A disputa pelo cargo de prefeito de Natal-RN foi para o segundo turno com o candidato à reeleição Paulinho Freire, do União, e Natália Bonavides, do PT.

Neste domingo (27), os eleitores deram vitória para Freire, com 55,34% (222.661 votos). O resultado já foi dado com 95,59% das seções totalizadas, por volta das 18h14. Bonavides ficou com 44,66% (179.714 votos).

No primeiro turno, Paulinho obteve 44,08% dos votos válidos, contra 28,45% de Bonavides. A cidade conta com 575.629 mil eleitores registrados. Hoje, eles voltaram às urnas para decidir quem será o futuro prefeito no segundo turno.

Apuração do resultado em Natal: acompanhe

Quem é Paulinho Freire

Paulo Eduardo da Costa Freire, mais conhecido como Paulinho Freire, tem 59 anos de idade e disputa a vaga na prefeitura de Natal filiado ao União Brasil.

Ex-vereador do município, esteve no cargo em três ocasiões: 2008, 2016 e 2020. Foi Deputado Federal em 2022, e está se candidatando à reeleição em 2024.

Tem o apoio de partidos de centro e de direita, incluindo o Partido Liberal (PL), do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Quem é Natália Bonavides

Natália Bastos Bonavides tem 36 anos de idade e disputa as eleições municipais de Natal pelo Partido dos Trabalhadores (PT).

Advogada, Natália foi a deputada mais votada do Rio Grande do Norte em 2022 e, também, a única mulher eleita da bancada potiguar.

Foi também a vereadora petista mais votada da história do PT no Rio Grande do Norte e a primeira mulher petista a ocupar uma cadeira na Câmara Municipal de Natal.

Tem o apoio direto do presidente Lula, que esteve presente na cidade e participou de comícios com a candidata.

Qual é o salário de um prefeito?

O salário de um prefeito pode variar de acordo com a legislação local, ou seja, por escolha da cidade.

Embora cada município possa definir o seu salário, existe um limite máximo: nenhum prefeito pode ganhar mais do que R$ 39 mil. Esse valor é referente ao teto do funcionalismo público, equivalente ao salário dos Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Para saber o salário do prefeito do seu município, acesse o portal da transparência da cidade onde você mora.