Evandro Leitão (PT) vence André Fernandes (PL) no segundo turno de Fortaleza; confira números

Segundo o TRE-CE, Fortaleza possui mais de 1 milhão e 700 mil eleitores aptos a votar. Desses, 93,56% compareceram no primeiro turno do munícipio.

Em Fortaleza, o segundo turno das eleições 2024 trouxe uma grande e polarizada disputa entre os candidatos André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT). Eleitores da capital cearense foram às urnas, neste domingo (27), para decidir quem fica no comando da cidade pelos próximos quatro anos.

A vitória foi de Evandro Leitão, com 50,38% (716.133 votos), enquanto André Fernandes teve 49,62% (705.295 votos).

Evandro Leitão se candidatou à prefeitura de Fortaleza pela primeira vez. O político tem no currículo três mandatos como deputado estadual; já foi filiado ao PDT e está no PT desde de 2023. Ele teve o apoio do presidente Lula nas eleições municipais desse ano.

Além de Lula, Evandro contou o apoio do prefeito do Recife, João Campos (PSB). João esteve presente em Fortaleza e participou de ato político em apoio ao candidato petista. No Recife, o filho do ex-governador Eduardo Campos foi reeleito ainda no primeiro turno, tendo 77,46% dos votos.

André Fernandes, 26 anos, foi um dos candidatos a prefeito mais jovens do Brasil. Ele foi eleito deputado estadual em 2018 e deputado federal em 2022. O político é conhecido pelos seus vídeos no Youtube e por ser o mais importante nome do bolsonarismo na capital cearense. Está filiado ao Partido Liberal desde 2021.

Primeiro turno

No primeiro turno das eleições, André, que representou a direita e tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), obteve 40,20% dos votos válidos. Já Leitão, que representa a esquerda e teve o apoio do presidente Lula (PT) e do prefeito do Recife, João Campos (PSB), ficou com 34,33%.



Quem ganhou em Fortaleza? Acompanhe o resultado:

Eleitores



A disputa no segundo turno promete ser apertada para decidir quem será o novo prefeito da cidade para o próximo mandato.

