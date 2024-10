Apuração do segundo turno: saiba quem ganhou em Diadema para prefeito

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Taka Yamauchi (MDB) e Filippi (PT) foram os mais votados no primeiro turno e fizeram uma disputa intensa pela prefeitura de Diadema no segundo turno.

No segundo turno das eleições 2024, os eleitores de Diadema (SP) tiveram que decidir entre Taka Yamauchi (MDB) e o candidato à reeleição, Filippi (PT), para ficar à frente da prefeitura pelos próximos quatro anos.

Os dois candidatos foram os mais votados no primeiro turno: Taka Yamauchi conquistou 106.141 mil votos, o que corresponde a 47,39% dos votos válidos, enquanto Filippi ficou com 45,09%, tendo recebido 100.983 mil votos.

Resultado do segundo turno em Diadema

Neste domingo (27), 238.781 foram às urnas escolher o próximo representante do poder executivo de Diadema (SP). Taka Yamauchi (MDB) foi eleito com 52,59% dos votos válidos, ou seja, 116.003 votos.

Filippi (PT) ficou em segundo lugar com 104.556 votos.

Participação no primeiro turno



Diadema conta com 340.373 eleitores registrados pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). No primeiro turno, 74,18% dos eleitores participaram da votação.

Foram 88,71% dos votos válidos; 4,55% brancos; 6,74% de nulos e 25,82% de abstenção.

Candidatos à prefeitura

Candidato à reeleição, Filippi, do PT, está em seu quarto mandato como prefeito de Diadema. Além disso, já foi secretário de Obras no município, deputado estadual, federal e secretário municipal de Saúde de São Paulo.

Com o apoio direto do presidente Lula, que visitou a cidade durante esse segundo turno, é a principal figura do PT na região. O candidato a vice na chapa é o Pastor Rubens Cavalcanti.

Do outro lado está Taka Yamauchi (MDB), de 46 anos. É empresário e faz parte da coligação "Movimento Do Bem", que reúne vários partidos de centro/direita.

Segundo o candidato, ele chega como uma renovação para a cidade e com propostas ousadas como: zerar a fila de creches e dos principais exames, realizar "o maior programa de habitação já visto em Diadema" e promover a tarifa zero nos ônibus, aos domingos, com o "Domingão na Faixa". Tem como candidata a vice Andreia Fontes, do PL.



Qual é o salário de um prefeito?

O salário de um prefeito pode variar de acordo com a legislação local, ou seja, por escolha da cidade.

Embora cada município possa definir o seu salário, existe um limite máximo: nenhum prefeito pode ganhar mais do que R$ 39 mil. Esse valor é referente ao teto do funcionalismo público, equivalente ao salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Para saber o salário do prefeito do seu município, acesse o portal da transparência da cidade onde você mora.