Apuração em Uberaba: veja o resultado do segundo turno para prefeito

Em Uberaba (MG), os candidatos Elisa Araújo (PSD) e Tony Carlos (MDB) disputaram, neste domingo (27), o segundo turno das eleições 2024.

A vitória ficou com Elisa, com 55,60% (84.557 votos), enquanto Tony Carlos levou 44,40% (67.523 votos). O município tem 238.276 eleitores registrados.

No primeiro turno, Elisa teve 46,36% dos votos válidos, enquanto Tony Carlos alcançou 28,09%.

Apuração do resultado em Uberaba:

Candidatos:

Elisa Araújo:

Atual prefeita e candidata à reeleição, Elisa Araújo é natural de Brasília e tem 42 anos de idade. Ela foi a primeira mulher eleita para o executivo municipal na história de Uberaba.

Elisa tem formação em Arquitetura e Urbanismo e tem especialidade em Gestão. Além disso, foi a primeira mulher a presidir a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg).

Ela também foi presidente do Sindicato dos Calçados de Uberaba (Sindicau), do Consórcio de Urgência e Emergência do Triângulo Sul (Cistrisul), em 2021, e da Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Rio Grande (Amvale), em 2022. Também participou da diretoria do Centro das Indústrias do Vale do Rio Grande (Cigra).

Na carreira política, concorreu pela primeira vez em 2020, onde venceu no segundo turno, com 85.990 votos.

Tony Carlos:

Natural de Uberaba, Antônio Carlos Silva Nunes, de 60 anos, mais conhecido como Tony Carlos, é jornalista e está filiado ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

Já foi deputado estadual por duas vezes e vereador da cidade Uberaba em seis oportunidades.

O candidato já disse, em algumas entrevistas que, em caso de vitória, vai dialogar com os vereadores mesmo tendo minoria na Câmara, e que pretende dar atenção à saúde mental e a crianças autistas.

O que faz um prefeito?

O prefeito, como líder do Poder Executivo municipal, é o responsável pela administração dos recursos públicos da cidade e pela implementação de políticas que visem o bem-estar dos moradores.

As funções do gestor abrangem áreas essenciais como saúde, educação, infraestrutura, segurança e saneamento, sempre focando em soluções para os desafios locais.

Além de suas responsabilidades internas, ele também deve buscar parcerias e investimentos junto aos governos estadual e federal. A gestão de projetos de infraestrutura e o desenvolvimento sustentável da cidade estão entre suas principais atribuições.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), o prefeito deve: