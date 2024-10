Eleições 2024: Veja apuração e resultado para prefeito de São Bernardo do Campo, em São Paulo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A eleição em São Bernardo do Campo teve 475.658 votos totais no primeiro turno; veja a apuração em tempo e descubra quem venceu as eleições na cidade

Milhares de eleitores compareceram às urnas, neste domingo (27), para decidir entre Marcelo Lima (PODE) e Alex Manente (CIDADANIA) para ocupar a Prefeitura de São Bernardo do Campo, na Zona Sudeste da Grande São Paulo.

Apuração do resultado

435.311 eleitores foram às urnas neste domingo (27). Marcelo Lima (PODE) foi eleito com 55,74% dos votos válidos, equivalente a 205.831 votos. Seu oponente, Alex Manente (CIDADANIA), registrou 163.429 votos.

Primeiro turno em São Bernardo do Campo

A eleição em São Bernardo teve 475.658 votos totais no primeiro turno, o que inclui 20.516 votos brancos, 4,31% dos votos totais, e 37.549 votos nulos, 7,89%.

Na ocasião, Marcelo Lima recebeu 28,64% dos votos válidos e Alex Manente registrou 26,53%.

Já a taxa de abstenção foi de 167.365 eleitores, o que representa 26,03% do total de aptos a votar nas eleições de 2024 na cidade.

Quem são os candidatos em São Bernardo?

Marcelo Lima, de 41 anos, iniciou sua carreira política como vereador em 2008, sendo reeleito em 2012, e assumiu o cargo de vice-prefeito em 2016. Foi eleito deputado federal em 2022, mas teve seu mandato cassado por infidelidade partidária.

Alex Manente disputou sua 1ª eleição em 2004, quando foi eleito vereador. Em 2006 venceu a eleição para deputado estadual. Foi reeleito em 2010. Atualmente ele é deputado federal. Esta é a quarta vez que Manente disputa a Prefeitura de São Bernardo do Campo. Havia concorrido anteriormente ao cargo em 2008, 2012 e 2016. Seu candidato a vice, Paulo Eduardo (PL), foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Com um PIB per capita de R$ 68.571,36, de acordo com os dados do (IBGE) de 2021, a cidade de São Bernardo do Campo possui cerca de 810.729 habitantes.

A cidade é reduto do presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva (PT), onde o petista atuou como metalúrgico e sindicalista. O atual chefe do Executivo federal apoiou o candidato Luiz Fernando (PT) que ficou em 3º lugar, com apenas 23,11% dos votos válidos.



