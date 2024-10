Ricardo Nunes é eleito prefeito de São Paulo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A disputa pela prefeitura de São Paulo chegou ao segundo turno neste domingo (27), dando a vitória para Ricardo Nunes (MDB), que disputou contra Guilherme Boulos (PSOL).

O resultado foi divulgado pelo TSE por volta das 18h44, quando 91,12% das seções haviam sido apuradas. Nunes foi matematicamente eleito com 59,56% (3.100.134 votos), enquanto Boulos teve 40,44% (2.105.195 votos).

Confira os detalhes de cada candidato, saiba quem ganhou a disputa e irá se tornar prefeito da maior cidade da América Latina.

Disputa acirrada

No primeiro turno das eleições para a prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes, atual prefeito e candidato à reeleição pelo MDB, conquistou 1.801.139 votos, representando 29,48% do total de votos válidos.

Guilherme Boulos, candidato pelo PSOL, ficou logo atrás, com 1.776.127 votos, correspondendo a 29,07% dos votos.

A diferença de pouco mais de 25 mil votos mostrou que a disputa entre os dois candidatos foi extremamente apertada.

Embora ambos tenham recebido grande apoio, nenhum dos candidatos atingiu a marca de 50% dos votos válidos, condição necessária para vencer no primeiro turno.

É obrigatório votar no segundo turno? Confira

É obrigatório votar no segundo turno? Confira Saiba como funciona o Calendário Eleitoral do segundo turno Leia Também

Quem são os candidatos?

Ricardo Nunes (MDB)

Ricardo Nunes (MDB), de 55 anos, é o atual prefeito de São Paulo. Começou sua carreira política como vereador, ocupando o cargo por dois mandatos; o vice dele é o Coronel Mello Araujo.

Nunes tentou por duas vezes ser eleito deputado federal, sem sucesso, ficando como suplente em 2018. Em 2020, foi eleito vice-prefeito ao lado de Bruno Covas, assumindo a prefeitura em 2021 após o falecimento do prefeito.

Nunes é o candidato da coligação "Caminho Seguro pra São Paulo", que reúne partidos como PP; MDB; PL; PSD; REPUBLICANOS; SOLIDARIEDADE; PODE; AVANTE; PRD; MOBILIZA e UNIÃO.

Guilherme Boulos (PSOL)

Guilherme Boulos (PSOL), de 41 anos, é professor, foi candidato à presidência do Brasil em 2018 e concorreu à prefeitura de São Paulo em 2020, quando perdeu no segundo turno para Bruno Covas.

Em 2022, foi eleito deputado federal e, agora, volta a concorrer à prefeitura da capital paulista pela coligação "Amor por São Paulo", que reúne PSOL, REDE, PC do B, PT, PV e PDT. A chapa tem como vice Marta Suplicy, ex-prefeita de São Paulo.

Confira como se formaram os apoios no segundo turno das eleições da capital paulista



Após o resultado do primeiro turno das eleições municipais em São Paulo, os candidatos não eleitos se posicionaram sobre quem iriam apoiar no segundo turno.

O ex-coach Pablo Marçal (PRTB), que fez uma campanha rodeada de polêmicas e terminou em terceiro lugar com 1.719.274 votos, condicionou seu apoio a Ricardo Nunes (MDB) a um pedido de desculpas público do prefeito, do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Já a deputada federal Tabata Amaral (PSB), quarta colocada no pleito, foi rápida ao manifestar seu apoio a Guilherme Boulos (PSOL). Em um pronunciamento oficial no próprio dia 06 de outubro, logo após a apuração do primeiro turno, ela declarou apoio ao candidato do PSOL.

O apresentador José Luiz Datena (PSDB), que ficou em quinto lugar, com 1,84% dos votos, também declarou apoio a Boulos, surpreendendo apoiadores. O posicionamento foi divulgado no sábado, dia 12, conforme noticiado pela coluna de Monica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo. Apesar da declaração individual de Datena, o PSDB oficializou apoio a Nunes logo após o resultado do primeiro turno.

A economista Marina Helena (Novo), que terminou a disputa em sexto lugar com 84.212 votos (1,38% do total), declarou apoio a Ricardo Nunes, o que já era esperado.

Além disso, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que apoiou Tabata Amaral durante o primeiro turno, também declarou publicamente apoio a Boulos no segundo turno. Na campanha, ele também contou com o suporte do presidente Lula, que já caminhava ao lado dele no primeiro turno.

VEJA TAMBÉM: Quando será a próxima eleição para prefeito?