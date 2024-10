Eleições em Petrópolis 2024: saiba o resultado do segundo turno para prefeito

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os eleitores de Petrópolis, no Rio de Janeiro, foram às urnas neste domingo (27) e elegeram Hingo Hammes como prefeito, com 74,74% (108.306 votos). Yuri Moura (PSOL), o seu concorrente, teve 25,26% (36611 votos).

Com um total de 245.177 eleitores registrados e percentual de participação de 71,01% no primeiro turno, a cidade caminhou para uma disputa no segundo turno por menos de 1% dos votos.

No primeiro turno, o candidato do Progressistas recebeu 78.734 votos (49,96%). Já Yuri ficou com 28.001 votos (17,77%).

Apesar da grande diferença nas porcentagens de votos entre os candidatos, a vitória de Hingo Hammes não foi confirmada no primeiro turno porque, de acordo com a legislação eleitoral, cidades com mais de 200 mil eleitores devem obrigatoriamente ter segundo turno caso nenhum dos candidatos alcance 50% mais um 1 voto.

Quem ganhou em Petrópolis-RJ? Acompanhe o resultado:

Os números oficiais serão atualizados quando o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) divulgar o resultado final.

Candidatos

Hingo Hammes:

Hingo Hammes já foi vereador de Petrópolis por duas oportunidades, presidente da Câmara e prefeito interino do munícipio durante um ano. Agora, tenta se eleger para o cargo de prefeito pela primeira vez.

O candidato do Progressistas quase venceu a eleição no primeiro turno, quando acumulou 49,96% dos votos válidos. Para vencer, o candidato precisava de 50% mais um voto, o que não aconteceu.



Yuri Moura:

Professor e gestor público, o candidato do PSOL, Yuri Moura, foi o vereador mais votado de 2020 em Petrópolis. O político também ganhou para deputado estadual em 2023, e foi 1º Secretário da Câmara Municipal de Petrópolis.

Agora, é a grande aposta do partido para a prefeitura da cidade nas eleições municipais de 2024. No primeiro turno das eleições, o candidato teve 17,77% dos votos.

Qual é o salário de um prefeito?



O salário de um prefeito é determinado pela legislação de cada município, o que significa que a cidade tem a liberdade de decidir esse valor. No entanto, há um limite estabelecido: o prefeito não pode receber mais do que R$ 39 mil.

Esse teto salarial corresponde ao valor máximo pago no serviço público, equivalente ao salário dos Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Se você deseja consultar o salário do prefeito de sua cidade, basta acessar o portal da transparência do seu município.