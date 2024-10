Quem foi eleito em Camaçari (BA)? Saiba o resultado do segundo turno das eleições

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O segundo turno das eleições em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador, foi realizado neste domingo (27). Esta foi a primeira vez que a quarta cidade com maior população da Bahia decidiu o prefeito no segundo turno.

A disputa foi entre Luiz Caetano, do Partido dos Trabalhadores (PT), que saiu vitorioso, com 50,92% (80.626 votos). Já Flávio Matos, do partido União Brasil (UNIÃO), teve 49,08% (77.724 votos).

A eleição foi matematicamente definida por volta das 18h14, quando 99,81% das seções já haviam sido apuradas.

Quem ganhou o segundo turno em Camaçari? Confira

Quem são os candidatos?

Caetano já foi prefeito da cidade em 1985, voltando ao cargo executivo municipal de 2005 a 2012. Também foi vereador, deputado estadual e federal.

Do outro lado, o fisioterapeuta Flávio Matos (UNIÃO) conseguiu 77.367 votos no primeiro turno, com 559 votos a menos do que Caetano, ficando com 49,17% dos votos válidos. Flávio é vereador por Camaçari desde 2016, sendo o presidente da Câmara Municipal da cidade.

