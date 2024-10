Quem ganhou em Caucaia: Veja o resultado do segundo turno da cidade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Naumi (PSD) disputou as eleições com Catanho (PT), que chegou ao segundo turno com oito votos de diferença da terceira colocada, Emília Pessoa

O segundo turno das eleições municipais em Caucaia, no Ceará, teve como vencedor o candidato Naumi Amorim, do Partido Social Democratico (PSD), que disputou contra Waldemir Catanho Júnior, do Partido dos Trabalhadores (PT).

Naumi foi eleito com 60,4% dos votos - 109.835. Já Catanho teve 39,6% dos votos - 72.014.

Conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no primeiro turno, Amorim obteve 74.146 votos, correspondendo a 38,42% dos votos válidos. Catanho alcançou 24,67%, equivalente a 47.617 votos.

Quem é o novo prefeito de Caucaia

Amorim já ocupou o cargo de prefeito na cidade entre 2016 e 2020, não se reelegendo ao fim do mandato.

Já Catanho é jornalista e redator e está mais acostumado à articulação dos bastidores políticos, tendo sido secretário de Articulação Política do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT). Em 2010, chegou a ser eleito como primeiro suplente do deputado federal Eunício Oliveira (MDB).

O candidato do PT chegou ao segundo turno com oito votos de diferença da terceira colocada, Emília Pessoa, do PSDB.

Quem ganhou no segundo turno em Caucaia?

Apuração das eleições 2024: Veja os 51 prefeitos eleitos no segundo turno no Brasil

