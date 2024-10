Saiba quem é o novo prefeito de Canoas (RS): acompanhe resultado do segundo turno

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O segundo turno das eleições municipais de Canoas, Região Metropolitana de Porto Alegre, aconteceram neste domingo (27), entre Jairo Jorge (PSD), que é prefeito da cidade desde 2020, e Airton Souza (PL), que está no quarto mandato de vereador da cidade.

Com 52,12% dos votos - 75.688 -, Airton Souza venceu o pleito. O candidato do PL é empresário no ramo gráfico e, no primeiro turno da disputa, alcançou 51.472 votos - 35,26% dos votos válidos.

Já o jornalista e redator Jairo Jorge (PSD) obteve 47,88% dos votos - 69.518. Ele já foi secretário-executivo do Ministério da Educação na gestão de Fernando Haddad (entre 2005 e 2006), conquistou 43.442 votos, 29,76% dos votos válidos.

