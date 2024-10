Saiba quem ganhou as eleições em Anápolis (GO); acompanhe resultado do segundo turno

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em Anápolis, na região central de Goiás, o segundo turno das eleições municipais foi marcado por candidatos de partidos já conhecidos por suas disputas acirradas, com o empresário Márcio Corrêa representando o Partido Liberal (PL) e o deputado estadual Antônio Gomide representando o Partido dos Trabalhadores (PT).

A vitória foi do candidato Marcio Correa (PL), com 58,56% (106.263 votos). O empresário foi eleito suplente de deputado federal, assumindo o cargo no ano passado e concorreu à prefeitura pela coligação Anápolis do Lado Certo, composta pelos partidos MDB, PL, PRD, NOVO, PSD e AVANTE. O candidato a vice na chapa foi Dr. Walter Vosgrau (MDB)

Antonio Gomide teve 41,44% (75.182 votos). Ele está no segundo mandato como deputado estadual e já ocupou o cargo de prefeito de Anápolis entre 2008 e 2016. Gomide também foi vereador por quatro vezes.

Concorreu pela coligação Amor por Anápolis, composta pela Federação PSOL REDE e Federação Brasil da Esperança - Fé Brasil (PT/PC do B/PV). O candidato a vice-prefeito na chapa foi Geraldo Espíndola (Rede).

Primeiro turno

Conforme dados do TSE, no primeiro turno, Márcio Corrêa obteve 97.049 votos, correspondendo a 49,59% dos votos válidos, liderando o primeiro turno. O adversário, Antônio Gomide (PT), conseguiu 69.370 votos, o equivalente a 35,45%.

Quem ganhou o segundo turno em Anápolis?

