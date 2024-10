Saiba quem ganhou as eleições em Caxias do Sul (RS)

Adiló, do PSDB, atual prefeito da cidade, disputou as eleições contra o candidato do PL, Scalco. Veja quem foi eleito no município

Caxias do Sul, cidade do Rio Grande do Sul com mais de 400.000 habitantes, teve na disputa do segundo turno o atual prefeito, Adiló Angelo Didomenico, do PSDB, e Maurício Fernando Scalco, do PL.

Com 51,38% dos votos - 116.730 -, Adiló conquistou a reeleição na cidade. No primeiro turno, o candidato tinha alcançado a marca de 64.537 votos, o equivalente a 27,50%.

Maurício Fernando Scalco atingiu, neste segundo turno, 48,62% dos votos - 110.476. No primeiro turno, o empresário obteve 89.260 votos, correspondendo a 38,04% dos votos válidos.

