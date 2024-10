SDS registra uma prisão e mais ocorrências neste domingo de segundo turno

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS) registrou oito ocorrências relacionadas à eleição de segundo turno, neste domingo (27), nos municípios de Olinda e Paulista, no Grande Recife, sendo a maioria por boca de urna e propaganda irregular. Somente uma delas resultou em prisão em flagrande, ocasionada por transporte irregular de eleitor.

De acordo com a secretária executiva de Defesa Social do estado, Dominique de Castro, em todas as outras sete ocorrências, foi registrado boletim de ocorrência e instauradas verificações de procedência para abertura de inquérito. O balanço foi apresentado em uma coletiva de imprensa realizada após o fechamento das urnas.

"Segundo turno muito tranquilo. Assim como no primeiro turno, tivemos poucas ocorrências e sem grande relevância no sentido de violênica. No segundo turno foi ainda mais tranquilo. Tivemos forte lançamento de poliícia e, Olinda e Paulista, guarnições, operação com drones, espelhamento de câmeras, toda uma estrutura de pessoas e tecnologia que garantiu um dia bem tranquilo de vortação", disse Dominique.

DOMINIQUE DE CASTRO - SECRETARIA EXECUTIVA DA DEFESA SOCIAL - Jailton Jr / JC Imagem

A secretária executiva garantiu que o efetivo seguirá nas ruas até o final do domingo para garantir o cumprimento de recomendação do Ministério Público Eleitoral que as festas da vitória, independentemente do vencedor, devem ser encerradas às 23h. De acordo com a determinação, toda e qualquer aparelhagem eletrônica deverá ser desligada nesse horário.

"A gente vai garantir, com o lançamento de efetivo que não foi recolhiodo, o cumprimento dessa decisão da Justiça Eleitoral", completou Dominique.

TRE registrou três prisões



O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) informou, em balanço divulgado após o fechamento das urnas, que três prisões foram efetuadas em decorrência de descumprimento da legislação eleitoral neste domingo (27). Segundo Orson Lemos, diretor geral do órgão, essas prisões são diferentes das informadas pela SDS.

"Essa prisão que eu anuncio é aquela que é enviada ao TRE porque o delegado manteve a prisão, e isso exige a audiência de custódia, onde um juiz tem até 24 horas para realizar uma audiência com o réu preso. Dessas três, duas foram por boca de urna e oua por transporte irregular de eleitor. Essa última foi finalizada e foi arbitrada fiança e a pessoa vai sair. As outras duas detenções, as pessoas ainda estão detidas até o presente momento", disse Orson em entrevista coletiva.

Urnas trocadas e acessibilidade

O TRE-PE também informou que realizou a troca de 5 urnas neste domingo, sendo três em Paulista e duas em Olinda. Os equipamentos foram substuídos após apresentarem problemas no display ou na bateria.

"Não há notícias de nenhuma localização funcionando com filas, o que presume que todas as urnas trabalharam efetivamente e tivemos somente 5 trocas até o momento. Lembrando que nossas urnas não estão ligadas online conosco. Temos um sistema a parte que, manualmente, preenchemos via celular, um aplicativo, e as informações vão chegando", disse Orson.

Segundo o diretor-geral do órgão, todas as 262 chamadas telefônicas solicitando auxílio neste domingo foram atendidas, seja por atendimento humano ou eletrônico. O diretor-geral Orson Lemos informou que 100% dos atendimentos de acessibilidade ao eleitor reservados para a votação de hoje foram efetuadas com sucesso.

"100% dos eleitores [que reservaram] foram e conseguiram chegar a tempo. Nosso projeto deu certo em Paulista e em Olinda", informou.



A entrevista coletiva do TRE foi divulgada após a apuração indicar a eleição de Ramos (PSDB) como prefeito de Paulista. Orson Lemos enalteceu a rapidez na divulgação dos resultados.

"Quero agradecer aos voluntários eleitorais de Paulista e de Olinda, a todos os servidores do Tribunal Regional Eleitoral, que demonstraram que a nossa finalidade de existir é servir a vocês, exercer uma eleieção justa, segura e com qualidade. Foi o que apresentamos mais uma vez, no segundo turno", completou Orson Lemos.