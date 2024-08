TRE divulga tempo de rádio e TV dos candidatos à prefeitura do Recife; João Campos terá quase metade do guia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco também sorteou a ordem de exibição no primeiro dia de veiculação do guia, que começa na próxima sexta (30)

O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) divulgou, neste sábado (24), o tempo que cada candidato à prefeitura do Recife terá no guia eleitoral de rádio e televisão, que começa a ser veiculado na próxima sexta-feira (30). O órgão também sorteou a ordem de veiculação do primeiro dia de propagandas.

Apenas quatro candidatos terão seus materiais de campanha exibidos no guia eleitoral. Os outros quatro postulantes não terão espaço no guia pois as coligações não elegeram uma quantidade de deputados federais suficiente na eleição de 2022, não atingindo a cláusula de barreira.



Ficou assim:

No primeiro dia de exibição, o primeiro programa veiculado será de Gilson Machado, seguido por Dani Portela, Daniel Coelho e João Campos. Nos dias seguintes, a exibição será alternada, seguindo esta mesma sequência.

O guia será exibido de segunda a sábado, veiculado em dois turnos: no rádio, às 7h e às 12h, e na televisão, às 13h e às 20h30h, respeitando o horário de Brasília.



A propaganda obrigatória terá 10 minutos de duração. Sendo assim, a coligação Frente Popular do Recife garantiu para João Campos quase a metade de todo o programa.

Inserções nos intervalos

O TRE-PE também divulgou as quantidades de inserções de propagandas partidárias nos intervalos comerciais da programação de rádio e TV. Da mesma forma, somente as quatro coligações que atingiram a cláusula de barreira terão esse espaço de divulgação.

Essas propagandas serão distribuídas em três blocos ao longo do dia, das 5h até a meia-noite. Ficou assim:



João Campos terá 19 minutos e 57 segundos no dia;

Daniel Coelho terá 11 minutos e 9 segundos no dia;

Gilson Machado terá 8 minutos e 45 segundos no dia;

Dani Portela terá 2 minutos e 8 segundos no dia;

Ainda neste sábado, também foi sorteada a ordem de exibição das propagandas dos candidatos ao cargo de vereador do Recife nos guias de rádio e TV. Somados, todos os partidos terão direito a 27 minutos e 59 segundos de exibição por dia, distribuídos ao longo da programação, das 5h à meia noite.

O presidente do TRE-PE, desembargador Cândido Saraiva, afirmou que o programa eleitoral veiculado em rádio e TV segue sendo uma das principais fontes de divulgação das campanhas para os eleitores.

"Vivemos uma realidade em que as redes sociais e meios alternativos de comunicação possuem uma presença indelével no nosso cotidiano. Nada obstante, o programa eleitoral gratuito continua a ser a via mais efetiva para o eleitorado conhecer as propostas dos candidatos, seus perfis e trajetórias, porque é através do sinal aberto dos canais de TV e rádio que suas mensagens chegam a todos os lares, garantindo acesso a informação isenta e democrática", disse.

Na abertura da sessão do sorteio, Cândido Saraiva pediu que os candidatos, partidos e coligações zelem pelos conteúdos que serão divulgados no guia.



"Que sejam conscientes do seu papel na manutenção de um ambiente minimamente harmonioso, para que a desinformação maliciosa seja combatida e o preconceito seja obliterado, porque o que está em jogo é o direito do eleitor de escolher livre e conscientemente", acrescentou o presidente do TRE-PE.