Debate da OAB-PE ao vivo: assista ao debate entre Almir Reis, Fernando Junior e Ingrid Zanella

Candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil seccional Pernambuco participam de debate do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação

O debate com os candidatos à presidência da OAB-PE realizado pelo Sistema Jornal do Commercio de Comunicação nesta quarta-feira (13) terá transmissão ao vivo nos canais digitais do sistema. O encontro começará às 10h30 e poderá sera acompanhado pela Rádio Jornal e pelos canais do SJCC no YouTube e no Facebook. Assista abaixo.

Como será o debate da OAB-PE



Foram convidados para o debate do SJCC os três candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil seccional Pernambuco:



O debate será dividido em cinco blocos, nos quais os candidatos farão perguntas entre si com temas livres ou sorteados na hora, além de questões proferidas pelos jornalistas do SJCC.

A eleição da OAB Pernambuco acontece na próxima segunda-feira (18) e, pela primeira vez na história da instituição, ocorrerá de maneira online.

Os advogados e advogadas terão a oportunidade de eleger a diretoria e o conselho que conduzirão a OAB-PE e as 29 Subseções no triênio 2025 a 2027. Além disso, também ocorrerá a votação para a escolha da lista sêxtupla do Quinto Constitucional do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

Além do debate, o SJCC também realizou sabatinas com os candidatos à presidência da OAB-PE:

Perfil dos candidatos

Almir Reis (Renova OAB)

A chapa da oposição, chamada de "Renova OAB", terá como candidato a presidente o advogado previdenciarista Almir Reis. Quem completa a chapa como candidata a vice é a advogada e professora Fernanda Resende.

Fernando Santos Júnior (Coragem para Mudar)

O presidente da OAB Caruaru, Fernando Santos Júnior, encabeça a chapa "Coragem para Mudar". Este é o primeiro grupo do interior do estado inscrito para disputar a presidência estadual nas eleições da OAB-PE. O advogado criminalista Rodrigo Pianco é o candidato a vice-presidente.

Ingrid Zanella (Renovação Experiente)

Encabeçada por duas mulheres, a chapa da situação, intitulada "Renovação Experiente", conta com a atual vice-presidente da seccional pernambucana, Ingrid Zanella, como candidata a presidente, acompanhada pela advogada e professora Schamky Bezerra, como candidata a vice.