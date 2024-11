SJCC realiza debate com os candidatos à presidência da OAB Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) irá realizar, nesta quarta-feira (13), o debate com os candidatos à presidência da OAB-PE, que será transmitido ao vivo, a partir das 10h30, na Rádio Jornal Recife e nas plataformas de streaming do SJCC no Facebook e no Youtube. Concorrem na eleição a advogada Ingrid Zanella, da 'Renovação Experiente'; o advogado previdenciarista Almir Reis, da chapa de oposição 'Renova OAB'; e o advogado e presidente da OAB Caruaru, Fernando Santos Júnior, encabeçando a chapa 'Coragem para Mudar', a primeira do interior a concorrer.

Os candidatos à presidência da OAB-PE: Fernando Santos Júnior, Ingrid Zanella e Almir Reis - Reprodução das redes sociais

O debate será dividido em cinco blocos, nos quais os candidatos farão perguntas entre si com temas livres; sorteados na hora e responderão perguntas dos jornalistas do SJCC. "Já tivemos sabatinas com todos os candidatos que passaram aqui pelo programa Passando a Limpo, com cobertura dos veículos Sistema Jornal do Commercio de Comunicação: Rádio Jornal, TV Jornal e Jornal do Commercio... E, evidentemente, esse debate é muito importante porque vai posicionar melhor o público e eleitores advogados a respeito das opções que eles terão de escolha do futuro presidente da OAB. Vamos acompanhar os movimentos que acontecerão daqui para frente", destacou Laurindo Ferreira, diretor de jornalismo do SJCC.

A eleição da OAB Pernambuco acontece nesta segunda-feira (18) e, pela primeira vez na história da instituição, de maneira online. Os advogados e advogadas terão a oportunidade de eleger a diretoria e o conselho que conduzirão a OAB-PE e as 29 Subseções no triênio 2025 a 2027. Além disso, também ocorrerá a votação para a escolha da lista sêxtupla do Quinto Constitucional do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

"Estaremos acompanhando a eleição, pois é uma decisão importante não só para a categoria dos advogados, mas para toda a sociedade. A OAB é uma instituição que está muito enraizada na história de Pernambuco e na OAB nacional, e por isso estaremos acompanhando esse debate e a eleição, pois reveste essa importância que tem a OAB como instituição fundamental no estado democrático de direito", frisou Laurindo Ferreira.