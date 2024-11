Explosões fazem uma vítima na Praça dos Três Poderes; prédio do STF é evacuado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Praça dos Três Poderes, em Brasília, foi palco, por volta das 19h30, de pelo menos duas explosões que geraram apreensão e correria no prédio do Supremo Tribunal Federal (STF). O estrondo forte foi ouvido no Palácio do Planalto e prédios próximos, como Congresso Nacional, com muita fumaça. Ao final, pelo menos uma pessoa morreu. O corpo da vítima ainda está na Praça.

Uma testemunha que passava pelo local no momento, Layana Costa, funcionária do Tribunal de Contas da União (TCU), disse que houve uma primeira explosão e a segurança do STF tentou abordar um homem que estava no local com uma sacola. Em seguida, uma segunda explosão acabou afastando a segurança e uma pessoa acabou sendo atingida. Ainda não há informações precisas se a vítima seria o mesmo homem que carregava uma sacola no local.

O corpo da vítima da explosão está caído na Praça, mais próximo do STF. Muitas viaturas do Polícia Militar, Bombeiros e Polícia Judicial já estão no local e o trânsito está sendo fechado nas proximidades.

Em nota, a Polícia Civil do Distrito Federal confirmou a explosão e informou que deu início às investigações.

"A Polícia Civil do Distrito Federal informa que policiais da 5ª Delegacia de Polícia estão no local onde ocorreu a explosão de um artefato em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF) na noite desta quarta-feira (13). A PCDF já deu início às primeiras providências investigativas e a perícia foi acionada ao local."



O porta-voz da Polícia Militar do Distrito Federal, Raphael van der Broocke, disse ao Jornal Nacional, da TV Globo, que provavelmente há vínculo entre o carro que explodiu no estacionamento da Câmara dos Deputados e a pessoa que morreu após uma explosão em frente ao Supremo Tribunal Federal.

De acordo com Broocke, o corpo da vítima permaneceu no local porque a PMDF precisou realizar a varredura para averiguar se há risco de outros explosivos na região. "É necessário protocolo de segurança até que corpo seja removido", afirmou.

O Supremo Tribunal Federal (STF) disse em nota que os ministros foram retirados da sede da Corte em segurança após dois estrondos ao lado do prédio na praça dos Três Poderes. Os servidores também foram retirados "por medida de cautela".

Os dois estrondos foram ouvidos ao lado do Supremo logo após o fim da sessão plenária, por volta das 19h.

"Mais informações sobre as investigações devem aguardar o desenrolar dos fatos. A Segurança do STF colabora com as autoridades policiais do DF", complementa a nota.



Esplanada dos Ministérios fechada

O acesso a Esplanada dos Ministérios foi fechado após as explosões.

A Polícia Civil do Distrito Federal informou que já deu início "às primeiras providências investigativas e a perícia foi acionada ao local".

Palácio do Planalto



A segurança foi reforçada no Palácio do Planalto, que fica no lado oposto ao STF, na Praça dos Três Poderes.