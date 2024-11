Alepe anuncia reforma e restauro do Palácio Joaquim Nabuco, antiga sede da instituição

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Antiga sede da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), o Palácio Joaquim Nabuco, localizado no bairro de Santo Amaro, área central do Recife, passará por processo de reforma e restauração. O contrato entre a Alepe e o consórcio vencedor da licitação será assinado nesta terça-feira (26), com as obras tendo início já em dezembro deste ano.

O tradicional prédio, localizado na Rua da Aurora, será transformado em um museu do Poder Legislativo estadual. A obra está orçada em cerca de R$ 24 milhões, e tem previsão de conclusão para maio de 2026 (18 meses).

De acordo com a Alepe, a reforma e o restauro do prédio seguirão critérios de conservação do patrimônio estadual, conforme estabelecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

O espaço, composto por três andares, será transformado num museu contemplativo e de interação com os visitantes. Após a conclusão da obra, visitantes poderão acessar o equipamento de forma gratuita.

Todo o prédio, de estrutura neoclássica, será inteiramente recomposto, com a manutenção da originalidade dos antigos móveis, bem como a reunião de documentos históricos, mobília, obras de arte e objetos que contam a história da antiga Casa do Legislativo pernambucano.