Sileno Guedes explica apoios do PSB na eleição da Mesa Diretora da Alepe e comenta candidatura de Francismar: "Decisão de outro partido"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Ao JC, o líder da bancada do PSB, Sileno Guedes, explicou os apoios do partido e afirmou que a candidatura de Francismar não deixa sequelas no partido

Às vésperas das eleições para a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) para o biênio 2025-26, ainda há espaços de disputa na Casa. Enquanto há consenso entre os parlamentares sobre a recondução de Álvaro Porto (PSDB) na presidência, há indefinição para o cargo de primeiro-secretário, onde Gustavo Gouveia (Solidariedade) busca a reeleição, mas conta com a concorrência de Francismar Pontes (PSB).

Ao Jornal do Commercio, o líder da bancada do PSB na Alepe, deputado Sileno Guedes, detalhou o apoio do PSB às reconduções de Porto e Gouveia. De acordo com o parlamentar, que também é presidente estadual do PSB, a bancada não apenas apoia as reconduções, como fica à disposição para apoiar “demais membros” que o atual presidente da Casa apresentar.

“A bancada do PSB, os deputados do PSB, eu sou o porta-voz, porque eu sou o líder dessa bancada, se reuniu e entendeu que iria acompanhar a orientação do presidente Álvaro Porto, que está acompanhando a reeleição do primeiro-secretário Gustavo Gouveia, que tem o respeito de todos nós também e tem a consideração de todos nós. Então, por essa razão, pelo trabalho que ambos estão realizando na Casa, desde o início dessa legislatura, a bancada do PSB, ou seja, os 9 deputados do PSB se reuniram e reafirmaram que irão acompanhar a candidatura de Gustavo e de Álvaro Porto e os demais membros que o deputado Álvaro Porto apresentar”, disse.

Sileno também comentou sobre a candidatura de Francismar Pontes ao cargo de primeiro-secretário. O líder da bancada afirmou que “não há nenhuma reserva” dentro do partido por conta da candidatura de Francismar, destacando “lealdade” e “amizade” do colega de partido.

“Primeiro ressaltar que Francismar é um grande companheiro nosso, todos nós do PSB temos um carinho e respeito muito grande por ele, ele tem uma longa história, trajetória dentro do PSB de lealdade, de amizade, então assim, não há nenhuma reserva do PSB com relação a Francismar, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. E destacar também que eu particularmente tenho uma amizade, um respeito e um carinho muito grande por ele”, disse.

O líder da bancada complementou, destacando que a decisão dos deputados pessebistas foi tomada antes do anúncio da candidatura de Francismar. Sileno também enfatizou que a candidatura de Francismar foi “decisão de outro partido”.

“Essa decisão da bancada dos deputados do PSB foi tomada antes de Francismar anunciar que era candidato. Ou seja, a candidatura do deputado Francismar veio não como uma candidatura partidária, mas como uma decisão de um outro partido que decidiu lançar, não dos seus parlamentares, o que é até estranho, a candidatura de Francismar, que é deputado do PSB, leal ao PSB, oposição à governadora Raquel Lyra, mas é uma decisão de outro partido e a gente não se mete em decisão de outro partido”, complementou.

“A decisão isolada do deputado Francismar, ela não vai, com certeza, deixar nenhum tipo de sequela com relação ao partido e vai se encerrar no dia 2 de dezembro”, finalizou.