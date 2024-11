Lula vai às redes sociais e comenta sobre ser considerado 'um presidente de sorte'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Por meio do X, antigo Twitter, o atual chefe do executivo brasileiro comentou a célebre frase dita por opositores sobre ser um "presidente de sorte"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por meio do X (antigo Twitter), reagiu à frequente alusão feita por opositores de que seria um “presidente de sorte”, nesta quarta-feira (27).

Em tom bem-humorado, Lula aproveitou a ocasião para afirmar que sua trajetória política está mais ligada ao trabalho da sua gestão e à confiança do povo brasileiro do que ao acaso. Confira o que disse Lula, abaixo.

Lula comenta sobre ser "um presidente de sorte"

As falas de Lula destacam a sua perspectiva sobre os desafios enfrentados e superados ao longo de suas gestões.

"Eu sou considerado um presidente de sorte. Quando eu chego no governo o Brasil e sua economia começam a ter sorte e crescer acima do esperado", comentou o presidente.

Ele sofreu resistências quando foi anunciado como candidato às eleições de 2022 pelo Partido dos Trabalhadores (PT), relembrou que as previsões sobre o seu governo "eram muito pessimistas". E rebate trazendo dados econômicos e ações do seu governo:

"O FMI previa crescimento de 0,8%. Cresceu quase 3%. Esse ano de novo estamos surpreendendo os pessimistas com um crescimento que será maior do que 3%", inicou o chefe do executivo brasileiro.

Agronegócio

Lula reforça que está apoiando o setor agropecuário brasileiro: "Eu quero que o agronegócio brasileiro continue inovando em tecnologia e crescendo e causando raiva aos deputados franceses que se irritam com isso. E eu quero assinar o acordo entre a União Europeia e o Mercosul porque já estamos discutindo isso faz 22 anos".

O presidente destacou a realização de eventos diplomáticos realizados ao longo de seu mandato e projetou as iniciativas para o próximo ano (o Brics e a COP30), que servem para "mostrar a competência do Brasil".

"Quem pode fazer melhor do que a gente na questão da transição energética? Ninguém. Eu tenho o hábito de definir e buscar o que eu quero na vida. Quando a gente tem uma causa a gente consegue se animar e conseguir o que a gente quiser", concluiu Lula.