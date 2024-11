TJPE realiza concursos para magistratura e cartórios com provas neste domingo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

TJPE realiza concursos neste domingo (1°) com 177 vagas em magistratura e cartórios; processos incluem reserva de cotas e avaliações diversificadas

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), sob a presidência de Ricardo Paes Barreto, realizará neste domingo (1º), as provas objetivas de dois concursos simultâneos: um para juiz substituto e outro para delegações de notas e registro em cartórios.

O concurso para juízes substitutos oferece 30 vagas e formação de cadastro de reserva. A prova objetiva, com 100 questões, será aplicada no Recife, das 13h às 18h. Este é o início de um processo que inclui outras etapas e contempla cotas para pessoas com deficiência, negras e indígenas.

Para o concurso de cartórios, são 147 vagas disponíveis. A prova deste domingo marca a primeira de seis etapas, que incluem avaliações práticas e psicológicas, além de análise de títulos. Assim como no concurso para magistratura, há reserva de vagas para grupos específicos.

Com um total de 177 vagas entre os dois certames, o presidente do TJPE destacou "A realização desses concursos reforça o compromisso com uma Justiça mais eficiente e próxima da população".