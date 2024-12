Durante encontro com prefeitos, Raquel Lyra destaca investimentos e exalta boa relação com os municípios

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), destacou ações e investimentos realizados pelo governo durante encontro com os prefeitas e prefeitos eleitos e reeleitos no pleito de 2024. A reunião aconteceu na manhã desta segunda-feira (2), no Recife Expo Center, e serviu, também, para que a gestora ouvisse as demandas municipais.



Raquel destacou que, após um primeiro ano difícil e sem recursos, precisava colocar o 'estado de pé'. "O Governo de Pernambuco hoje tem recursos para investimento. O Programa PE na Estrada tem R$ 5 bilhões já garantidos para obras e execução, e mais de mil quilômetros de estrada, só de asfalto, já sendo feitos. A gente tem o programa Águas de Pernambuco, que garante R$ 6 bilhões e R$ 100 milhões para garantir tratamento de esgoto e mais água na torneira da casa das pessoas", enfatizou.

"Citando esses dois exemplos, são R$ 11 bilhões já garantidos para a gente continuar mudando a vida de Pernambuco, transformando parte da desigualdade que nosso Estado tem", completou.

Recursos do FEM

Questionada sobre a volta dos recursos do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal (FEM), Raquel disse que, na época em que era prefeita em Caruaru, esse apoio já não chegava.

"Então, foi uma política de dois anos (2014-2015), ela acabou não virando realidade na prática e o que a gente tem feito é não fazer promessa. O que já é real é a colaboração com os municípios através do Juntos pela Educação, na construção e vagas de creches, com investimentos no transporte escolar. O Pernambuco sem Fome com mais de 200 cozinhas comunitárias, programas de estradas, o programa de água. Já está acontecendo como há muito não se via”, disse.

Raquel também foi questionada sobre a declaração dada pelo prefeito do Recife, João Campos (PSB), na chegada ao evento. João falou sobre problemas em hospitais estaduais e também pediu respeito ao Recife. A governadora enfatizou seus investimentos e apoio aos municípios pernambucanos.

"A gente fez um investimento muito forte, mudando as regras de investimento, inclusive. Contamos com a Amupe e o apoio da Assembleia Legislativa para fazer redistribuição de ICMS, o que fez com que o ano de 2024 para os prefeitos e prefeitas pernambucanos pudesse ter um volume maior de arrecadação. Em 2025 será da mesma forma. A gente ampliou os investimentos em assistência social fazendo financiamento com os municípios", afirmou.

"Pernambuco é um Estado que voltou a crescer depois de anos de estagnação. Temos muito a superar as desigualdades, mas isso se faz com investimentos, especialmente para quem mais precisa, que eram inviabilizados aos olhos do Governo de Pernambuco", frisou.

Trabalhar independente de 'coloração partidária'

A governadora fez questão de enfatizar que trabalha com todos, independente de partido. "A primeira decisão é de trabalhar junto com os municípios, independente de coloração partidária. Todos sabem, os prefeitos e prefeitas eleitas de Pernambuco, que temos conseguido trabalhar de maneira democrática com todos eles. É importante a gente falar de projetos que já estão em andamento e que estão com o pé no acelerador", afirmou.