Lula Cabral escolhe ex-secretário de João Campos responsável por Compaz para gestão 2025 do Cabo

O prefeito eleito do Cabo de Santo Agostinho, Lula Cabral (Solidariedade), anunciou os primeiros nomes do secretariado da nova gestão, que começa em janeiro de 2025. Murilo Cavalcanti será secretário de Planejamento, Meio Ambiente e Urbanismo Social e Bruno Lisboa ficará com a pasta de Gestão, Administração e Fazenda.

Os anúncios ocorreram nesta quarta-feira (4). "Murilo e Bruno são os primeiros nomes confirmados de um time que estamos formando para trazer para o Cabo os melhores dias de sua história”, apontou o gestor.

Murilo Cavalcanti foi secretário de Segurança Cidadã do Recife e responsável pela implantação da rede Compaz na capital. Ao fazer o anúncio do novo secretário, Lula Cabral afirmou que levará os equipamentos para a cidade.

"O prefeito João Campos, com quem já temos uma parceria e vamos estreitar ainda mais, foi muito solícito ao ceder, para o Cabo, um profissional com a experiência e vivência de Murilo Cavalcanti. Vamos trazer para nossa população essa experiência revolucionária que é o Compaz, mundialmente reconhecida e aclamada”, disse o prefeito eleito.

Já Bruno Lisboa foi secretário de Habitação do Governo de Pernambuco entre 2017 e 2018, na gestão Paulo Câmara. Ele tem experiência em diversos setores da área de gestão, planejamento e operação em municípios da Região Metropolitana e na administração direta e indireta do governo do estado.

Lisboa também foi presidente da Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco (Condepe/Fidem), da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), secretário de Planejamento e Coordenação do Município de Goiana e secretário-adjunto de Cultura de Pernambuco.

Lula Cabral anuncia Bruno Lisboa como secretário de Gestão, Administração e Fazenda Municipal do Cabo - Pedro Batista/Divulgação

Compaz no Cabo

Em entrevista ao Jornal do Commercio, Murilo Cavalcanti afirmou que recebeu o convite para a secretaria do Cabo com entusiasmo, e afirmou que a cidade tem um grande desafio no combate à violência. O Cabo de Santo Agostinho foi listado no Atlas da Violência de 2024 como o oitavo município do país com a maior taxa de homicídios por 100 mil habitantes.

"O Cabo hoje figura entre as cidades mais violentas do Brasil, não só de Pernambuco, mas a gente é movido por desafios. A formula que está lá hoje não está dando certo, senão a cidade não estaria com esses índices", afirmou o futuro secretário.

Assim como fez no Recife, o novo secretário pretende aplicar no Cabo de Santo Agostinho as políticas que aprendeu em Medellín, na Colômbia. "Foram ações que salvaram a cidade do inferno, e vamos trazer isso para o Cabo", contou Murilo, reconhecendo que o Compaz é somente um dos instrumentos a serem utilizados na redução dos índices de violência.

"O Compaz sozinho não é suficiente, isso é um grande aprendizado que tivemos no Recife. Tem que andar junto a mão social, que é o Compaz, a escola, o conceito de urbanismo social, e a mão dura da Justiça e da polícia, com repressão qualificada. Lula Cabral ainda não anunciou o secretário de Segurança, mas vou estar muito perto dele", detalhou.

Murilo contou que o prefeito eleito pretende iniciar as obras do primeiro Compaz já no primeiro ano de gestão. O bairro em que ele será instalado ainda não foi definido.

"Ele me deu essa incumbência de, no próximo ano, tirar o projeto do papel. Tem que ter agilidade nas coisas, não podemos ficar somente formulando, até porque a gente já sabe o conceito e a forma de fazer. Ainda vamos convocar a população, porque ela precisa ser ouvida, mas os caminhos a gente já sabe. Lula está me dando total liberdade", afirmou Murilo.

'Compaz' do Governo Federal

Além da rede Compaz, o Cabo de Santo Agostinho está na lista de municípios que receberá uma unidade do "Convive", equipamento inspirado no modelo recifense e que está em desenvolvimento pelo Governo Federal.

"Ajudei na formulação do Convive e, embora o Governo Federal entre com o recurso, ele vai ter gestão municipal. A gente vai estar na linha de frente para ajudar", garantiu Murilo Cavalcanti. "Não tenho dúvida nenhuma de que, em quatro anos, Lula Cabral vai entregar um Cabo muito menos violento", completou.