"A gente recebeu um governo que tinha estagnado no tempo", diz Raquel Lyra ao SJCC

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), em entrevista ao Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) nesta sexta-feira (13), fez um balanço da sua gestão à frente do Governo do Estado em 2024.

Raquel Lyra destacou que o ano fica marcado pelas “bases lançadas” e que as “entregas começam a ser realizadas”, citando investimentos e obras realizadas em 2024.

Raquel Lyra faz balanço de gestão no Governo de Pernambuco | Rádio Jornal 13.12.24

Apesar do destaque aos feitos de 2024, ressaltou a dificuldade de 2023, o qual considerou um ano de “muita dureza”, enfatizando ter recebido o Estado de uma gestão que tinha “estagnado no tempo”.

“A gente recebeu um governo que tinha estagnado no tempo, que não estava acostumado a fazer investimentos. Isso se refletiu na nossa economia, no desemprego, na qualidade de vida do povo", disse.

“Mas arregaçamos as mangas e fomos trabalhar. É para isso que o povo de Pernambuco nos elegeu, a mim e a Priscila. Montamos um time forte, com capacidade de trabalho. Fui 62 vezes à Brasília”, complementou.

Raquel também enfatizou que o objetivo foi alcançado, de “botar o Estado de pé de novo”, afirmando, também, que Pernambuco retornou à liderança na região Nordeste.

Sobre o ano de 2024, a chefe do Executivo estadual destacou que a solução para superar os problemas encontrados, após o ano de “dureza” em 2023, foi buscar dinheiro, citando investimentos e parcerias com o governo federal.

Raquel lembrou que Pernambuco foi o segundo estado do Brasil a reduzir custeio e foi o estado que mais captou recurso junto à Caixa Econômica Federal, em 2023, além de lembrar que o Estado conseguiu em torno de R$ 5 bilhões em empréstimos. A governadora citou, como exemplo de obras retomadas pela gestão, a obra do Canal do Fragoso, em Olinda, que tem recursos do governo federal pelo PAC.

“Fomos buscar dinheiro, para diminuir a nossa despesa ruim e transformar em investimento bom, fomos fazer parceria com o governo federal. Conseguimos trazer muitas obras e recursos do PAC, sobretudo aquelas obras que estavam paralisadas, como o Canal do Fragoso, que tinha ordem de serviço para tudo que é lado e não conseguia andar. E como ela, tantas obras e ações que eram sonhadas pelo povo de pernambuco e não saíam do papel”, afirmou.