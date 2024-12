Braga Netto preso: Entenda quem é Braga Netto, o inquérito do golpe e se Bolsonaro pode ser preso

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

General Braga Netto foi alvo de operação da Polícia Federal dentro do inquérito que investiga tentativa de golpe e assassinato do presidente Lula

A Polícia Federal prendeu neste sábado, por obstrução da Justiça, o general da reserva Walter Souza Braga Netto, ex-ministro da Defesa e candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro (PL).

O militar foi detido no Rio de Janeiro, em operação com o apoio do Exército. Braga Netto foi encaminhado ao Comando Militar do Leste, onde ficará sob custódia das Forças Armadas.

A operação cumpriu mais dois mandados de busca e apreensão, além de uma medida cautelar diversa da prisão, contra indivíduos acusados de dificultar a produção de provas durante a instrução processual penal.

Por que Braga Netto foi preso?

Detido pela PF no inquérito do golpe, general Braga Netto é um dos 37 indiciados - Dida Sampaio

Braga Netto é figura central na tentativa de golpe, segundo relatório do inquérito.

O plano consistia em "medidas coercitivas" previstas no plano Punhal Verde e Amarelo, que incluíam o planejamento operacional para ações de Forças Especiais.

Elas teriam sido elaboradas para serem apresentadas ao general. O plano previa o assassinato de Lula e Alckmin, além da prisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Braga Netto é um dos indiciados mais mencionados no relatório de 884 páginas da Operação Contragolpe, sendo citado 98 vezes.

Quem é Braga Netto?

General Braga Netto foi preso por obstrução de Justiça no inquérito que investiga tentativa de golpe de Estado - Dida Sampaio

Walter Souza Braga Netto nasceu em Belo Horizonte, em 1957. É General de Exército na reserva. Entrou para a política e atualmente é filiado ao Partido Liberal (PL).

Foi Comandante Militar do Leste até 2019 e assumiu a chefia do Estado-Maior do Exército.

Ocupou cargo de ministro-chefe da Casa Civil entre 2020 a 2021 e de ministro da Defesa entre 2021 a 2022, no governo Jair Bolsonaro.

Nas eleições de 2022, foi candidato a vice-presidente da República na chapa de Jair Bolsonaro, mas não foi eleito.

Um ano depois, se tornou inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder político e econômico.

Carreira militar de Braga Netto

General Braga Netto e general Heleno, ambos ex-integrantes do governo Bolsonaro, são indiciados no inquérito de tentativa de golpe de Estado - FatimaMeira/DRT3329/DF

Praça de 17 de fevereiro de 1975

Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN)

Aspirante-a-oficial da arma de cavalaria em 1978

2º tenente em 1979

1º tenente 1980

Capitão em 1984

Subsecretério de Programas e Projetos da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República

Oficial de Gabinete do então comandante do Exército, Gleuber Vieira, em 2001.

Comandante do 1º Regimento de Carros de Combate (1º RCC) em 2001

Adido de Defesa e do Exército junto à Embaixada do Brasil na Polônia em 2005

Promovido a general de brigada em 2009, foi nomeado chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Oeste.

Adido militar do exército junto à Embaixada do Brasil nos Estados Unidos da América em 2011

Diretor de Educação Superior Militar no Rio de Janeiro em 2013

General de divisão em 2013

Coordenador geral da assessoria especial dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro em 2013.

Comando da 1ª Região Militar em 2015

General de exército e nomeado comandante Militar do Leste em 2016

Interventor federal na Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro em 2018

Chefe do Estado-Maior do Exército em 2019

Em 29 de fevereiro de 2020, foi transferido para a reserva.

Carreira política de Braga Netto

Braga Netto foi candidato a vice-presidente da República na chapa de Jair Bolsonaro, em 2022 - WILTON JUNIOR

Ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República no governo de Jair Bolsonaro em 2020

Coordenador do Centro de Coordenação das Operações do Comitê de Crise da Covid-19

Candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro à Presidência, em 2022

Bolsonaro pode ser preso?

Em novembro de 2024, foi instaurado um inquérito por tentativa golpe em que Jair Bolsonaro é um dos indiciados, assim como Braga Netto e mais 35 pessoas.

Os ex-integrantes do governo Bolsonaro são suspeitos de abolição violenta do estado democrático de direito, golpe de estado e organização criminosa.

Bolsonaro é um dos indiciados dentro do inquérito de tentativa de golpe de Estado - FatimaMeira/Ag. Enquadrar

Entre uma das ações, está, segundo a Polícia Federal, um plano de assassinar o presidente Lula (PT), o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Caso não haja eventualmente a consideração de que Bolsonaro está de alguma obstruindo as investigações, ele só poderia ser preso em caso de condenação após trânsito em julgado do processo.

Atualmente, ele está inelegível e com o passaporte retido pela Justiça.

Com informações do Estadão Conteúdo