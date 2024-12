PGR foi favorável à prisão de Braga Netto

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O procurador-geral da República Paulo Gonet foi favorável à prisão do general Braga Netto, realizada pela Polícia Federal na manhã deste sábado (14) dentro da Operação Contragolpe, que investiga a tentativa de golpe contra a posse de Lula, em 2022.

A manifestação da PGR com o aval foi enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF) após determinação do relator do caso, ministro Alexandre de Moraes.

PF esperou retorno de viagem



Braga Netto foi preso em casa, no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro. A prisão aconteceu neste sábado porque o ex-ministro estava em viagem a Alagoas. Ele retornou ao Rio na última sexta.

Entre os elementos da nova operação da Polícia Federal, estão depoimentos de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro que implicam diretamente o general, que foi candidato à vice na chapa de Bolsonaro derrotada nas eleições de 2022.

A PF cumpriu dois mandados de busca e apreensão e uma cautelar em Brasília e no Rio de Janeiro. Além de Braga Netto, a PF também fez buscas contra o coronel da reserva Flávio Peregrino, auxiliar do ex-ministro durante o governo Bolsonaro.

Braga Netto é um dos personagens mais mencionados no relatório de 884 páginas da Operação Contragolpe, sendo citado 98 vezes.

Segundo o relatório, as "ações operacionais para o cumprimento de medidas coercitivas foram planejadas em reuniões que ocorreram na cidade de Brasília, nos meses de novembro e dezembro de 2022".

De acordo com a delação do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, o plano de golpe foi explanado em uma reunião ocorrida no dia 12 de novembro de 2022, na casa de Braga Netto, em Brasília.

Mauro Cid também afirmou em depoimentos ao STF que Braga Netto entregou dinheiro vivo aos militares das Forças Especiais chamados de "kids pretos" escondido em embalagens de vinho.