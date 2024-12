João Campos divulga primeiros nomes após enviar reforma à Câmara

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Prefeitura do Recife

Ainda no aguardo da aprovação da reforma administrativa por parte da Câmara de Vereadores, o prefeito João Campos anunciou os primeiros nomes do secretariado para a segunda gestão.

Fred Amâncio permanece na segunda gestão, assim como Gilberto Prazeres no Gabinete de Imprensa. Pâmela Alves comanda Assistência Social e Combate à Fome.

Os primeiros nomes saíram neste domingo, por intermédio das redes sociais do prefeito e comunicado enviado à imprensa

Entre os três nomes, a novidade é Pâmela Alves. Ela foi secretária-executiva na pasta da Saúde no primeiro mandato. E agora assumirá a Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome.

Reforma administrativa no Recife

No sábado, a Prefeitura do Recife anunciou ter encaminhado um projeto de lei à Câmara dos Vereadores propondo uma reestruturação administrativa para o segundo mandato do prefeito João Campos (PSB).

Uma das mudanças previstas é o fim da Secretaria de Segurança Cidadã, que atualmente é composta pela Guarda Municipal e pela rede Compaz - ambas passarão a fazer parte de pastas distintas.

O projeto de lei prevê a criação da Secretaria de Ordem Pública e Segurança. A prefeitura alega que a ideia é "otimizar a interface entre órgãos e instituições municipais que atuam na organização do cotidiano urbano da cidade".

Estarão sob a gestão da nova estrutura o Centro de Operações da Prefeitura do Recife (COP), a Guarda Municipal, a Secretaria Executiva de Controle Urbano e a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU).

A atual estrutura de Administração será elevada à condição de Secretaria e acumulará, além da gestão de pessoas e patrimonial da Prefeitura, o papel de gerir, de maneira compartilhada, as atividades de áreas meio de um conjunto de pastas.

Outra alteração atinge as Secretarias de Articulação Política e Social e Relações Institucionais, que foram desmembradas da antiga Secretaria de Governo, além da secretaria de Direitos Humanos e Juventude.

A prefeitura também pretende criar a Secretaria de Cidadania e Cultura de Paz, com a promessa de ampliar a promoção de atividades de inclusão, oferta de serviços no território e promoção de políticas integradas de diversas secretarias. A pasta irá abrigar a rede Compaz.

Secretarias da Prefeitura do Recife:

Secretaria de Educação;

Secretaria de Saúde;

Secretaria de Infraestrutura;

Secretaria de Assistência e Combate à Fome;

Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional;

Secretaria de Turismo e Lazer;

Secretaria de Cidadania e Cultura de Paz;

Secretaria de Ordem Pública e Segurança;

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento;

Secretaria de Administração;

Secretaria de Planejamento e Gestão;

Secretaria de Articulação Política e Social;

Secretaria de Relações Institucionais;

Secretaria de Habitação;

Secretaria da Mulher;

Secretaria de Esportes;

Secretaria de Finanças;

Secretaria de Cultura;

Secretaria de Meio Ambiente;

Secretaria Transformação Digital, Ciência e Tecnologia;

Secretaria de Projetos Especiais;

Secretaria de Direitos Humanos e Juventude;

Secretaria de Desenvolvimento Econômico;

Secretaria de Saneamento;

Órgãos de apoio e assessoramento: