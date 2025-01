João Campos é empossado prefeito do Recife pela segunda vez: "Gratidão a gente retribui com trabalho"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Além do prefeito, foram empossados, em cerimônia realizada na Câmara do Recife, o vice-prefeito Victor Marques e os 37 vereadores eleitos

Em cerimônia realizada na Câmara Municipal do Recife, nesta quarta-feira (1), o prefeito reeleito do Recife, João Campos (PSB), foi empossado para o segundo mandato à frente do Executivo Municipal. Também foram empossados o vice-prefeito eleito Victor Marques (PCdoB) e os 37 vereadores eleitos e reeleitos nas eleições municipais de 2024.

A solenidade teve início com a posse dos vereadores, seguida da eleição para composição da Comissão Executiva para o biênio 2025-2027, que garantiu a reeleição de Romerinho Jatobá (PSB), que vai para o terceiro mandato como presidente da Câmara dos Vereadores. No pleito, obteve 36 votos dos 37 possíveis.

Em seu discurso, João Campos elencou a trajetória desde o início do seu primeiro mandato, a partir da cerimônia de posse realizada em 2021, destacando as realizações dos últimos 4 anos, mas ressaltando as dificuldades durante o período do enfrentamento à pandemia da Covid-19, no início da gestão. O prefeito do Recife também destacou os objetivos de realizar uma “política positiva” e um “governo de precisão”, já projetando o seu segundo mandato.

“Não foram os passos fáceis, mas os passos firmes que nos fizeram seguir em frente. Se renovamos a esperança é porque não fizemos isso sozinhos. A cidade avançou unida atrás dos seus objetivos. Venceu porque acreditou na melhor forma de percorrer o caminho”, disse.

Veja na íntegra o discurso de posse do prefeito reeleito do Recife, João Campos