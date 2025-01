Alepe e TCE realizam reunião sobre não pagamento de emendas parlamentares por parte do Executivo estadual

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Foi realizada, na tarde desta quarta-feira (8), uma reunião técnica entre equipes da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) e do Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE), para discutir o pedido de auditoria especial formalizado pelos deputados, sobre o não pagamento de emendas parlamentares por parte do Governo do Estado.

Na reunião, a equipe do TCE solicitou informações à Alepe sobre os valores das emendas, bem como as secretarias referentes. Após o envio do material, a Diretoria de Controle Externo (DEX) analisará o conteúdo e opinará sobre o relator da matéria.

No TCE, secretarias e órgãos do Executivo possuem relatores específicos. Diante do pedido de abertura de auditoria especial formalizado pelos deputados, visto que a execução das emendas é realizada por diversas secretarias do Executivo, o Tribunal pediu opinativo à DEX, antes da reunião com a Alepe, para a escolha de um conselheiro-relator único para o caso.

No requerimento apresentado à Corte de Contas assinado pelo presidente da Alepe, o deputado Álvaro Porto (PSDB), a Alepe pede que o tribunal instaure uma auditoria para apurar um "potencial descumprimento da legislação financeira e orçamentária" por parte do governo estadual.

O texto também cita que o governo não teria cumprido o prazo de apresentação de justificativas de impedimento da execução das emendas.

Raquel afirma que relatório sobre emendas está sendo elaborado

A governadora Raquel Lyra (PSDB) afirmou, nesta quarta-feira, que o secretariado estadual está elaborando o relatório solicitado pela Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) com explicações sobre o atraso no pagamento das emendas parlamentares relativas ao orçamento de 2024.

De acordo com a governadora, o relatório solicitado pelos deputados está sendo elaborado pelos secretários da Casa Civil e da Fazenda, Túlio Vilaça e Wilson de Paula, respectivamente.

Raquel afirmou que a equipe está levantando quais emendas foram pagas em cada área, os recursos que não foram pagos e as razões que impediram a execução dos pagamentos. Ela também declarou que recebeu com tranquilidade o prazo de 30 dias estipulado pelo Legislativo para apresentação das justificativas.

“É natural que a gente tenha um processo que não consegue encerrar num ano só. O prazo colocado a gente recebe com tranquilidade. É um pedido para falarmos sobre aquilo que estamos fazendo”, disse Raquel.