João Campos vai 'premiar' servidor de acordo com metas atingidas na gestão

De acordo com a Prefeitura do Recife, haverá "recomposição das gratificações, criando mecanismos de incentivo baseados no desempenho das ações"

A Prefeitura do Recife enviou um projeto de lei à Câmara de Vereadores com a "nova estrutura administrativa para acelerar entregas". Um dos pontos do texto, trata da política de gratificações dos servidores que fazem parte da gestão.

"Na nova estrutura, será realizada uma recomposição das gratificações, criando mecanismos de incentivo baseados no desempenho das ações de gestão, a partir do desempenho", diz o texto da Prefeitura do Recife.

Na manhã desta sexta, os 24 secretários participaram de reunião com João Campos no Compaz Leda Alves, no Pina, onde foi detalhado o calendário de monitoramento das metas com cada pasta. A primeira avaliação já será em fevereiro.

De acordo com o informe da gestão João Campos (PSB), a medida seria uma forma de "engajar ainda mais os servidores municipais, valorizando aqueles que entregam resultados concretos e contribuem com indicadores positivos para que a máquina pública seja eficiente e orientada a resultados".

Máquina pública gerenciada com metas definidas

O texto submetido aos vereadores trata de "adequar a máquina pública aos desafios emergentes da cidade, com a criação de secretarias estratégicas para alinhar ainda mais a operação da Prefeitura às necessidades dos recifenses".

O novo modelo administrativo propõe, segundo João Campos, "foco em áreas prioritárias, como a Secretaria de Ordem Pública e a Segurança e da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome, todas orientadas por um planejame

nto robusto e com metas claras para os próximos quatro anos".

O prefeito, iniciando o segundo mandato, diz ainda no texto que "o objetivo é acelerar a execução de políticas públicas capazes de transformar a qualidade de vida dos recifenses”.

Reforma do secretariado de João Campos

Um dos pontos novamente destacados pelo próprio prefeito foi a criação das Secretarias de Ordem Pública e Segurança e de Assistência Social e Combate à Fome, "todas orientadas por um planejamento robusto e com metas claras para os próximos quatro anos".

“É uma nova forma de pensar e executar a gestão pública, sempre com um olhar para as necessidades dos recifenses e com o compromisso de acelerar as entregas. Essa estrutura permitirá que a Prefeitura amplie o alcance de suas ações e acelere a implementação de políticas que impactem diretamente o dia a dia da população”, afirmou João Campos.