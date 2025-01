"O presidente precisa acomodar os aliados", afirma especialista sobre reforma ministerial de Lula

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O cientista político Arthur Leandro afirmou que o governo do presidente Lula (PT) precisa acomodar aliados para fidelizar o máximo de votos entre os congressistas. A declaração foi dada na manhã desta quarta-feira (15), durante o Passado a Limpo, da Rádio Jornal.

Confira entrevista

"Na verdade é mais uma uma reacomodação do governo na sua configuração atual em face da estrutura de apoio de que o presidente dispõe no Congresso Nacional. O presidente precisa acomodar os aliados, no sentido de tentar fidelizar o máximo de votos possíveis entre os congressistas", afirmou o cientista sobre as mudanças ministeriais do petista.

"Então, o PT ele tem atualmente 12 dos 39 ministérios. Isso significa mais ou menos 1/3 dos Ministérios quando na verdade o PT tem apenas 13% das cadeiras do Congresso Nacional. Dessa forma, é necessário fazer essa redistribuição no esforço de tentar fidelizar ou tentar assegurar o voto dos partidos que são da base que não gozam atualmente de espaço no governo", complementou.

Reforma ministerial

Em entrevista ao jornal Valor Econômico, sobre a troca de nomes no alto escalão de Lula, a presidente do Partidos dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, disse que há uma expectativa de que o assunto seja discutido em breve com Lula. "Estou esperando o presidente Lula me chamar para tratar desse assunto", afirmou.

Os rumores da reforma ministerial veio após entrevista do ministro da Casa Civil, Rui Costa, à GloboNews na semana passada. Segundo ele, Lula pretende fazer mudanças até a primeira reunião ministerial do ano, marcada para o dia 21, na próxima segunda-feira.

Atualmente, além da Casa Civil, o PT comanda outras três pastas consideradas importantes para o governo: Relações Institucionais, Secretaria-Geral da Presidência e Advocacia-Geral da União (AGU).

O partido de Lula também comanda as pastas da Fazenda, Educação, Direitos Humanos, Desenvolvimento Social, Igualdade Racial, Mulheres, Trabalho e Desenvolvimento Agrário.

Dificuldade de articulação dos partidos?

Segundo Arthur, é notório que existe uma dificuldade de articulação por parte dos partidos. "Hoje, eles gozam de muito pouca disciplina partidária , e apesar de esforços de mudança institucional no Brasil, como foi por exemplo a aprovação da cláusula de barreira, que sinalizou na direção da redução do número de partidos e ,possivelmente, pelos elementos de vinculação de fidelidade e partidária de fortalecimento da figura do partido dentro do Congresso Nacional", comentou.

"Mas o presidente Lula tem, efetivamente, um cenário difícil de negociação com o Congresso Nacional e de centralidade de uma figura que passa a funcionar como aliado essencial", completou o cientista fazendo referência ao poder do presidente da Câmara.

