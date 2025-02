Pacheco: a despeito de divergências normais da democracia, convivência com a Câmara foi boa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

"Conseguimos entregar em conjunto diversos marcos legislativos de interesse do País", afirmou em coletiva antes de votação para novo presidente

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), agradeceu neste sábado (31), a parceria com a Câmara dos Deputados durante sua liderança na Casa Alta e afirmou que, a despeito de divergências normais, o trato sempre foi "respeitoso e cordial".

"Conseguimos entregar em conjunto diversos marcos legislativos de interesse do País", afirmou em entrevista coletiva antes da votação para o novo presidente do Senado.

Pacheco também agradeceu ao Executivo na pessoa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e ao Judiciário, citando o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso. "Foram quatro anos muito marcantes, difíceis em alguns aspectos, mas com importantes realizações", disse.