Morre Firoca, vice-prefeito de Jataúba, aos 53 anos

Morreu, nesta segunda-feira (3), o vice-prefeito de Jataúba, no Agreste de Pernambuco, Fernando Chaves Costa (PSDB), mais conhecido como Firoca, aos 53 anos. Ele estava internado no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), no Recife. A causa da morte não foi divulgada.

Firoca exerceu quatro mandatos como vereador, entre 2009 e 2024. Em 2025, havia acabado de iniciar sua participação no Executivo municipal, ao lado da prefeita Dra. Cátia (PP).



A Prefeitura de Jataúba decretou luto oficial de sete dias em decorrência do falecimento do vice-prefeito.

"Com muito pesar, a Prefeitura de Jataúba, comunica e lamenta o repentino falecimento do vice-prefeito Fernando Chaves Costa, Firoca, como sempre foi carinhosamente conhecido", diz um comunicado publicado nas redes sociais da gestão municipal.

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.

Autoridades lamentaram

A governadora Raquel Lyra (PSDB), correligionária de Firoca, lamentou a morte do vice-prefeito.

"Quero mandar minha solidariedade aos seus familiares, amigos e a todo o povo de Jataúba. Que Deus, em sua infinita misericórdia, o receba", escreveu Raquel.

O deputado federal Lula da Fonte (PP) se manifestou pelas redes sociais.

"Firoca dedicou sua vida à população, primeiro como vereador e, posteriormente, como vice-prefeito. Sua trajetória foi marcada pelo compromisso e pela luta pelo desenvolvimento do município", disse o parlamentar.

O presidente do PSDB em Pernambuco, Fred Loyo, também lamentou. “Firoca era muito querido pelos jataubenses, e deixa na história um legado de atuação pela cidade em seu período de vereança e militância. O diretório pernambucano do Partido da Social Democracia Brasileira expressa luto e deseja, neste momento, toda a paz e conforto necessária para os amigos e familiares”, disse o dirigente partidário.

O deputado estadual Diogo Moraes (PSB), lamentou. "Firoca deixa um legado para Jataúba e jamais será esquecido. Que Deus, em sua bondade, possa confortar amigos e familiares neste momento de dor", escreveu o parlamentar.