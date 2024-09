Candidatos a vice engajados nas agendas do domingo no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os candidatos a vice-prefeito e vice-prefeita do Recife parecem querer ampliar suas presenças em agendas públicas nessa reta final de campanha. Quatro postulantes estiveram presentes nos principais compromissos dos majoritários realizados neste domingo (15) e buscaram ter voz ativa nas pautas abordadas nos eventos.

Alice Gabino

Dani Portela e a vice, Alice Gabino, na Parada da Diversidade - Fran Silva/Divulgação

Alice Gabino (Rede), por exemplo, esteve lado a lado com Dani Portela (PSOL) na Parada da Diversidade, realizada na Avenida Boa Viagem. Assim como a cabeça de chapa, a candidata a vice defendeu a criação de políticas públicas para a população LGBTQIA+.

"A capital, sendo uma das mais violentas para o público LGBTQIAPN+, não pode negligenciar essas pessoas. LGBTfobia mata", disse Alice.



Mariana Melo



Daniel Coelho e a vice Mariana Melo em agenda no Recife - Reprodução/Redes Sociais

Já Mariana Melo (PSDB), candidata a vice de Daniel Coelho (PSD), acompanhou o candidato em uma carreata que passou pelo Ibura e pelo Jordão, na Zona Sul da capital. Ela desfilou ao lado do ex-secretário estadual em cima do carro em todos os momentos.

"Nessa manhã os bairros do Ibura e Jordão receberam a onda verde da esperança", afirmou Mariana após percorrer quase 20 quilômetros de carreata. Em seguida, a candidata partiu para a Parada da Diversidade, em Boa Viagem. "Não poderia deixar de prestigiar", disse ela.

Leninha Dias

Gilson Machado e a vice Leninha Dias - Ademar Filho/Divulgação

Leninha Dias (PL), candidata a vice de Gilson Machado (PL), também desfilou em carro aberto ao lado do candidato durante uma carreata realizada com apoiadores no bairro de Nova Descoberta, na Zona Norte.

"Estamos andando nos quatro cantos da cidade. Vamos continuar andando, sem parar, pelo Recife todo até o último dia", disse a candidata do PL.

Victor Marques

Victor Marques, vice de João Campos, em agenda no Recife - Rodolfo Loepert e Edson Holanda/Frente Popular do Recife

Victor Marques (PCdoB), vice de João Campos (PSB), acompanhou o prefeito em uma caminhada na Cohab, no bairro do Ibura. Ao lado da presidente nacional do seu partido, a ministra Luciana Santos (PCdoB), ele reforçou que acompanhou todo o trabalho feito pelo atual gestor da capital.

"Nesses quatro anos, João esteve mais de cem vezes aqui na região do Ibura, na rua, falando com as pessoas e fazendo muitas entregas, obras de contenção de encostas e ampliação de vagas em creches, ações que estão mudando a vida de quem mora aqui. Nos próximos quatro anos, continuaremos aqui, junto com o povo do Ibura, porque nosso lugar é junto de vocês”, afirmou Victor.