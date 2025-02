João Paulo defende orçamento comum para RMR e harmonia entre os prefeitos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O deputado estadual João Paulo (PT) defendeu, nesta segunda-feira (17), um orçamento comum para a Região Metropolitana do Recife (RMR) e a separação das divergências políticas por parte das autoridades, em prol do benefício da população. As declarações foram dadas durante o programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal.

No último fim de semana, a governadora Raquel Lyra (PSDB) anunciou a retomada do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife (CONDERM), durante o videocast Giro Metropolitano. Segundo a gestora, a primeira reunião do grupo está marcada para o próximo dia 11 de março.

Apoiador da governadora, João Paulo parabenizou a tomada de ação da governadora e afirmou que o diálogo entre os prefeitos é fundamental, deixando os interesses da população acima dos interesses políticos.

"Tanto um vereador, um deputado, mas acima de tudo um prefeito e um governador são eleitos para diminuir o sofrimento do povo, para melhorar a qualidade de vida do povo, independente das posições políticas que eles possam ter", declarou o petista.

Parceria João Paulo e Jarbas Vasconcelos

Ao citar as parcerias que realizou enquanto prefeito do Recife, entre 2001 e 2009, o petista ressaltou o bom diálogo que manteve durante seu mandato com o então governador Jarbas Vasconcelos, seu opositor na época.

"Eu tive aqui talvez duas eleições mais polarizadas na cidade do Recife. Com o governador Jarbas Vasconcelos, enfrentamos problemas gravíssimos na cidade, como foi a retirada do transporte clandestino, as famosas kombis. Fiz a paralela da Caxangá, por exemplo", comentou João Paulo.

"Acredito que é preciso ter um orçamento comum da Região Metropolitana. Eu lembro que até o ex-governador Eduardo Campos cedeu partes das emendas de bancada para poder ajudar as áreas de morro do Recife", complementou o deputado.

Falta diálogo entre Raquel e João?

Questionado se a atual gestão estadual e o Executivo municipal poderiam um papel harmônico, o deputado estadual afirmou que que houve um processo de antecipação de eleição de 2026 para governador, e "isso tem atrapalhado um pouco, mas nada que não possa ser superado e vencido".

"Entendo que a Região Metropolitana do Recife está precisando de muito carinho e muito cuidado. Para isso, tem que haver uma inflexão de todos os poderes no sentido de contribuir para que a população viva melhor", ressaltou.

Vídeocast Giro Metropolitano

O SJCC estreiou nesse sábado (15), às 10h, o Videocast 'Giro Metropolitano'. O novo produto da Rádio Jornal vai discutir o planejamento urbano sob uma perspectiva metropolitana. O bate-papo vai trazer convidados para refletir sobre uma nova maneira de pensar a complexa Região Metropolitana do Recife (RMR).

A convidada de estreia é a governadora Raquel Lyra (PSDB). No primeiro episódio, a bancada de jornalistas do Giro Metropolitano, foi integrada pela comunicadora Natalia Ribeiro e pelos colunistas Fernando Castilho e Igor Maciel.

