Mesmo com derrota na Alepe, Raquel Lyra mantém otimismo com aprovação de pautas

Após derrota da base governista na tumultuada eleição para as três principais comissões da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), a governadora Raquel Lyra (PSDB) se manifestou sobre o tema, nesta segunda-feira (17), reafirmando otimismo na aprovação de pautas de interesse da gestão.

No último sábado (15), a oposição garantiu as presidências das comissões de Legislação e Justiça (CCLJ), Finanças e Administração, que serão presididas pelos deputados Alberto Feitosa (PL), Antônio Coelho (UB) e Waldemar Borges (PSB), respectivamente.

Antes de evento na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Raquel Lyra afirmou que o processo eleitoral para as comissões da Alepe é "decisão da Casa", enfatizando que a gestão precisa "tocar os projetos sem desviar o foco do trabalho".

"A eleição (das comissões) na Alepe é uma decisão da Casa, com muita serenidade. É a gente tocar os projetos sem desviar o foco do nosso trabalho, que é trabalhar pelo nosso estado, diminuir a desigualdade, garantir investimentos, fazer o nosso estado crescer sem deixar ninguém para trás", disse.

Raquel Lyra também afirmou confiança no diálogo para garantir que os projetos de lei da gestão estadual encaminhados à Alepe continuem sendo aprovados, como nos primeiros anos de mandato.

"Conseguimos aprovar todos os projetos de lei que encaminhamos à Assembleia Legislativa até o dia de hoje, nos dois primeiros anos de nosso mandato e tenho a certeza de que a partir do diálogo, do trabalho, a gente vai conseguir seguir assim. A gente tem um propósito só, que é cumprir o nosso compromisso com a população pernambucana, já colocado no nosso plano de governo e eu tenho certeza também que disso não se afastarão os deputados estaduais de Pernambuco", completou.

O processo eleitoral para definir as principais comissões da Alepe desencadeou uma nova crise entre os deputados. Na sexta-feira (14), 26 deputados assinaram carta criticando a condução do presidente em exercício da Casa, Rodrigo Farias (PSB), que ocupa o cargo durante licença de Álvaro Porto (PSDB). O pedido deverá ser apreciado ainda nesta segunda-feira, em sessão plenária.

No início da tarde do sábado, já após as eleições, o desembargador Carlos Moraes, do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), negou o pedido dos deputados por entender que a matéria deve ser resolvida pela própria Assembleia Legislativa, e não pelo Judiciário.

“Eventual deliberação deste Tribunal de Justiça acerca dos atos aqui questionados configuraria indevido intrometimento em questões de natureza interna corporis, atinente aos trabalhos da Casa Legislativa na qual os impetrantes servem”, escreveu o magistrado na decisão.

