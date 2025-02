A convite de João Campos, presidente da Câmara Federal vem às prévias do Carnaval no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O prefeito do Recife, João Campos (PSB) está aproveitando o período de Carnaval para estreitar relações políticas. Neste domingo (23) o convidado foi o presidente da Câmara Federal, o paraibano Hugo Motta (Republicanos), que veio do Estado vizinho para participar das prévias. Os dois chegaram juntos no Olinda Beer e se encontraram com outras lideranças políticas que já estavam por lá.

Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados, esteve em Pernambuco para participar de prévia carnavalesca - Reprodução/Instagram @joaocampos

Hugo Motta e João Campos foram deputados federais juntos e criaram uma relação. O prefeito do Recife e o PSB contribuíram polticamente com a eleição de Motta. João é vice-presidente nacional do partido e assumirá o comando da legenda, sucedendo Carlos Siqueira.

Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, foi recebido pelo prefeito do Recife, João Campos e pelo Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho - Reprodução/Instagram @joaocampos

No Recife, o Republicanos é um dos principais aliados de João Campos e aposta na sua candidatura ao Governo de Pernambuco. O líder da legenda no Estado, o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, é cotado para ocupar uma das vagas de senador da Frente Popular.