Bolsonaro quer Gilson Machado como candidato ao Senado por Pernambuco em 2026

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fez questão de afirmar que o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado (PL), é o seu candidato ao Senado em 2026. A declaração foi dada durante entrevista à CBN Recife.

Questionado sobre quais seriam os planos para as eleições de 2026 em Pernambuco, Bolsonaro passou a responsabilidade de discussão com os aliados para Gilson. "Por mim, Gilson é o candidato ao Senado e como nós não temos um partido que agrega ainda para uma possível eleição para governo aqui no estado, a gente pode partir para uma coligação, algum acerto", disse o ex-presidente.

"Um Senador pra mim aqui [Pernambuco] é importantíssimo, vamos fazer o possível para tê-lo", completou.

Nas eleições de 2022, Gilson foi candidato ao Senado mas recebeu 1.320.555 votos e perdeu a vaga para a atual senadora do PT, Teresa Leitão.

Racha do Partido Liberal em Pernambuco

Ao longo dos últimos anos, o Partido Liberal aqui em Pernambuco vem sofrendo entraves, principalmente, entre o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado (PL) e o deputado federal e presidente do partido em Pernambuco, André Ferreira (PL).

Logo após as eleições de 2024, em uma entrevista a um blog local, André Ferreira chamou Gilson de 'patético', Gilson rebateu as críticas. "É no mínimo estranho e contraditório ver a postura bipolar de André Ferreira. Em várias entrevistas anteriores, ele me elogiou e me colocou como um dos majoritários do nosso partido. Agora, decide se referir a mim de maneira ofensiva, tosca parecida com o seu próprio biótipo", disparou.

Durante a campanha de 2024, uma das principais reclamações de Gilson foi a falta de apoio financeiro do PL à sua candidatura e também do seu filho [Gilson Machado Filho], que acabou eleito vereador com 16.095 votos.

"Ao invés de gastar tempo atacando a mim ou ao meu filho, Gilson Filho, que se elegeu o vereador mais votado da história do PL, mesmo sem ter recebido um só centavo do partido, André deveria focar mais no próprio desempenho e na postura política, já que muitos começam a compará-lo à Joice Hasselmann - a ex-deputada de São Paulo que traiu pautas do presidente Bolsonaro e, após surfar na onda bolsonarista, não conseguiu sequer o mandato de vereadora em 2024", falou Gilson logo após as eleições de 2024.