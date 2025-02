No Recife, Bolsonaro diz que Lula está tendo ajuda de outro Poder para tirá-lo das eleições de 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Cumprindo agendas em Pernambuco nesta segunda-feira (24), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que está sendo atrelado a um "papinho de golpe", em relação à denúncia apresentada pela PGR, e aproveitou o momento para chamar o presidente Lula de "deslumbrado". As declarçaões foram dadas em frente a uma padaria no bairro de Boa Viagem, na zona Sul do Recife.

"Tentaram de tudo comigo, agora estão com esse papinho de golpe. Geralmente, quem dá golpe está no poder. Sabemos a dificuldade que o Brasil está atravessando por termos um corrupto, um ex-presidiário na presidência. E eles obviamente, com ajuda de outro Poder, querem evitar que a gente dispute as eleições", acusou o ex-presidente, que está inelegível desde 2023 em ações que tramitaram no Tribunal Superior Eleitoral.

"Quem decide quem vai ser o presidente é o povo, não um monocrata. Não é alguém do time do lado de lá. Se ele não teme as eleições e defende a democracia, vem disputar comigo", provocou Bolsonaro, sendo ovacionado.

Inicialmente, a previsão era de que Bolsonaro tomasse um café da manhã tranquilo com aliados na padaria, mas ele passou exatos 11 minutos no local, tomou somente um café preto, tirou fotos com apoiadores e saiu.

Do lado de fora do estabelecimento, fez um discurso de três minutos para os militantes com ajuda de um carro de som e seguiu para outros compromissos.

Diferentemente de outros atos realizados pelo ex-presidente no estado, o evento reuniu somente um pequeno aglomerado de militantes na beira-mar de Boa Viagem, não sendo necessário bloquear o trânsito da via.

Aliados pernambucanos acompanharam a agenda, como o ex-ministro Gilson Machado, que esteve ao lado de Bolsonaro desde a chegada no Aeroporto dos Guararapes, além de deputados federais, estaduais e vereadores.



"Um elemento, um deslumbrado"

Ainda no discurso, Bolsonaro inflamou a militânica ao falar sobre a alta do preço dos alimentos no país e ao chamar o presidente Lula de "deslumbrado".

"A inflação está aí e não é apenas a mentira da picanha. É também os ovos, o café, o açúcar e a reforma tributária, que entra em vigor no ano que vem, que vai onerar ainda mais vocês. Ou seja, um elemento, um deslumbrado que é amigo de ditadores, e grande parte dos que estão ao lado dele são condenados igual a ele. Não podemos esperar que dias melhores virão para o Brasil", declarou.

Bolsonaro também fez um aceno ao eleitores do Nordeste, reconhecendo que a região é decisiva nas eleições. A visita a Pernambuco, inclusive, é vista como uma tentativa de melhorar a imagem dele na região após a Procuradoria-Geral da República apresentar denúncia ao Supremo Tribunal Federal de que o grupo de Jair teria tentado um golpe para mantê-lo no poder em 2022.

Nas eleições presidenciais, como se sabe, Lula teve expressiva votação no Nordeste, o que lhe garantiu a vitória. Na denúncia da PGR, o grupo de Bolsonaro é acusado de tentar barrar o voto de possíveis eleitores do petista em cidades da região no segundo turno.

"O Nordeste é uma região que obviamente define a questão eleitoral. E nós sabemos o sentimento da maioria de vocês. É estar ao lado do bem, da família, da propriedade privada, da diminuição da carga tributária. É o pessoal que quer a liberdade. E a nossa liberdade cada vez mais está sendo ameaçada. Estou aqui porque acredito em vocês", discursou Bolsonaro

Após deixar a avenida Boa Viagem, Jair Bolsonaro seguiu para uma rádio local, onde falou que sua possível prisão seria uma "arbitrariedade" e, depois, tinha agenda nas cidades de Carpina e Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata Norte do estado.