Prefeitos da RMR apontam principais desafios das cidades na gestão metropolitana

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Jornal do Commercio procurou gestores e gestoras para entender o que precisa avançar nos municípios da Região Metropolitana do Recife

Prefeitos e prefeitas da Região Metropolitana do Recife revelaram ao JC quais são os principais desafios e o que precisa avançar na gestão metropolitana. O assunto é tema do novo videocast do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, o Giro Metropolitano, transmitido na Rádio Jornal e nos meios digitais do SJCC aos sábados, às 10h.

No primeiro episódio do videocast, exibido no dia 15, a governadora Raquel Lyra (PSDB) anunciou que vai reunir todos os prefeitos e prefeitas da região no mês de março para discutir o retorno do Conselho Metropolitano da RMR.

A partir disso, o Jornal do Commercio procurou os gestores dos municípios da região para entender o que eles entendem como principais demandas conjuntas das cidades.

Os principais tópicos citados pelos prefeitos foram o transporte público, estradas e a mobilidade intermunicipal, as orlas das praias e seus problemas, o atendimento em saúde no limite entre municípios, a segurança em áreas de risco e a infraestrutura em áreas de morro.

Todos os gestores concordaram que a união das cidades e a integração colaborativa dos municípios é fundamental para o avanço das pautas e para o desenvolvimento da região. Veja abaixo as declarações na íntegra.

Recife

Prefeito: João Campos (PSB)

A Prefeitura do Recife considera que a integração metropolitana é um tema importante e toca diretamente no planejamento estratégico da cidade. A Região Metropolitana é formada por um cenário territorial onde as áreas limítrofes são sensíveis e isso exige um trabalho integrado entre os municípios que a compõe.

É importante considerar nesse debate a continuação dos planos regionais, como o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana do Recife (PDUI-RMR); a revisão do Plano de Transporte da Região Metropolitana do Recife verificando, inclusive, o papel do Grande Recife Consórcio de Transportes; e a recriação de câmaras técnicas dentro do CONDERM e criação de uma específica que trate das questões das mudanças climáticas.

O Recife assume um papel importante nessa integração metropolitana por ser o centro administrativo e financeiro do estado, onde estão as maiores ofertas de emprego, haja vista o resultado anual do CAGED (dez/2024 com publicação em janeiro/2025) que apontou a capital recifense como a responsável pela geração de um emprego formal a cada três gerados em todo o Estado de Pernambuco. É na capital pernambucana onde estão localizados os principais centros acadêmicos, polo médico, jurídico, tecnológico e de outros segmentos econômicos e a preparação de mão-de-obra qualificada.

Se por um lado o Recife permanece como o núcleo principal da provisão de bens e serviços, mantendo sua influência metropolitana e regional, por outro, e também por conta disso, haja vista a grande demanda da população metropolitana, apresenta desafios urbanos que exigem atenção de uma gestão metropolitana. A partir de uma leitura e planejamento integrados é possível garantir igualdade de oportunidades e infraestrutura aos cidadãos.

Neste contexto, por exemplo, a transferência da população de menor renda para outros municípios da RMR, com menos infraestrutura, mais distantes das oportunidades de emprego e educação são questões metropolitanas que afetam diretamente a cidade do Recife e que precisam ser consideradas para um planejamento em proporções metropolitanas mais estruturado.

Jaboatão dos Guararapes

Prefeito: Mano Medeiros (PL)

A união entre os municípios, principalmente aqueles que integram a Região Metropolitana, poderá ser um dos grandes agentes transformadores para o desenvolvimento econômico, social e urbano dessas cidades. A soma dos esforços dos prefeitos, Governo do Estado e União, com a participação dos nossos parlamentares, terá o potencial de alavancar os diversos projetos que estão em andamento, bem como incentivar a implantação de ações estruturadoras em diversas áreas, que contemplem as necessidades da população, refletindo diretamente na qualidade de vida da nossa população.

Olinda

Prefeita: Mirella Almeida (PSD)

O debate metropolitano precisa avançar em várias frentes, no que diz respeito aos temas comuns à realidade dos municípios. Neste contexto, as principais demandas envolvem as áreas de saúde, educação, segurança. E isso, principalmente, nas áreas limítrofes. Em Olinda, por exemplo, temos uma UPA Municipal, cujos atendimentos a pacientes de outros municípios correspondem a cerca de 30% da procura. Outra questão é a engorda da orla, onde a ação de um município de forma isolada, prejudica, inevitavelmente, municípios vizinhos. Dessa forma, essa ação de engorda da orla, precisa ser realizada de maneira coordenada, sob a supervisão de um órgão metropolitano.

A gestão dos resíduos sólidos também é um tema sobre o qual devemos nos debruçar; já que, dentro dessa temática, existem questões como a do destino final dos resíduos e também do descarte irregular. E, claro, não podem faltar as discussões em busca de soluções para infraestrutura e a mobilidade urbana intermunicipal.

A retomada do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana (Conderm) vai ser fundamental para que essas questões sejam tratadas de forma integrada e com eficiência.

Região Metropolitana do Recife é a sétima maior do País - Artes JC

Camaragibe

Prefeito: Diego Cabral (Republicanos)



O prefeito de Camaragibe, Diego Cabral, já demonstrou publicamente o seu posicionamento ao defender a criação de um Consórcio Metropolitano de Prefeitos da Região Metropolitana do Recife (RMR) com uma visão estratégica, voltada à integração regional e com o objetivo de discutir soluções conjuntas em setores essenciais como saúde, mobilidade urbana, limpeza pública e segurança em áreas de risco, entre outros temas que afetam toda a RMR.

Para o gestor, os problemas metropolitanos não podem mais ser tratados de forma isolada e precisam de respostas coordenadas entre os municípios. Deste modo, a criação desse consórcio permitirá um planejamento eficiente e integrado, garantindo que cada cidade possa contribuir e se beneficiar de políticas públicas mais eficazes através de esforços mútuos.

Atualmente, a RMR já conta com o Grande Recife Consórcio de Transporte, responsável pela gestão do transporte público coletivo. No entanto, Diego Cabral defende que essa cooperação deva se expandir para outras áreas estratégicas, otimizando recursos e fortalecendo a governança intermunicipal. Com mais de 167 mil habitantes, Camaragibe tem se destacado como uma cidade em crescimento e com forte capacidade de articulação política, buscado soluções modernas e eficientes para enfrentar desafios urbanos, sempre com um olhar inovador e integrado.

Quanto às principais demandas atuais da cidade dentro desse contexto metropolitano, a Prefeitura de Camaragibe destaca os seguintes projetos que são essenciais para o desenvolvimento do município, dos quais alguns já estão sendo tratados:

• Requalificação da Estrada dos Macacos em parceria com a Prefeitura do Recife (PCR).

• Requalificação completa da PE-027 (Estrada de Aldeia), projeto que já está em fase de estudos em parceria com o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) e o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco (DER-PE), cujo investimento é de aproximadamente R$ 119 milhões.

• Desenvolvimento de estudos em parceria com a Prefeitura da Cidade do Recife (PCR) para descentralização do trânsito em áreas críticas (limite entre os municípios), executando melhorias nas vias paralelas e rotas alternativas, além de sistemas de rodízio de tráfego em áreas de maior congestionamento, incluindo a criação de uma ciclovia ligando Camaragibe ao Recife.

• Execução de projetos em andamento junto ao Governo de Pernambuco, como as obras do Ramal da Arena para facilitar o acesso às rodovias BR-408 e BR-232 (cerca de R$ 20 milhões)

• Execução de obras de contenção em áreas de risco nos morros de Camaragibe (cerca de R$ 43 milhões, através do Novo PAC Seleções), bem como obras de micro e macrodrenagem no município.

• Projeto de ampliação e requalificação do Terminal Integrado de Passageiros/BRT de Camaragibe (cerca de R$ 40 milhões).

• Obras da segunda etapa do Mercado Público de Camaragibe (cerca de R$ 8 milhões).

• Projeto do Binário de Camaragibe/Privê Vermont (R$ cerca de 160 milhões, ainda em estudo pela Prefeitura Municipal), para desafogar o tráfego na Avenida Belmínio Correia (PE-05).

• Implementação do trecho Norte quando Arco Metropolitano pelo Governo do Estado, de extrema importância para desafogar o trânsito nos principais pontos de ligação entre as cidades da RMR e estimular o desenvolvimento econômico, além da Escola de Sargentos das Armas (ESA) do Exército Brasileiro, cujo investimento será de R$ 1,8 bilhão.

• Investimento em programas de habitação popular e estimular a regularização fundiária, tendo em vista o elevado número de pessoas que moram em áreas de risco (encostas nos morros) e invasões.

São Lourenço da Mata

Prefeito: Vinícius Labanca (PSB)

A Região Metropolitana do Recife (RMR) é um dos maiores e mais populosos conglomerados urbanos do país. Por isso, a integração entre esses municípios é fundamental para a busca de soluções que minimizem os diversos problemas comuns às cidades da região.

Em São Lourenço da Mata, alguns pontos merecem destaque, como:

•Segurança pública;

•Destinação de recursos para obras de infraestrutura em morros, incluindo a construção de muros de arrimo;

•Ampliação do debate sobre a atual situação da Compesa;

•Manutenção e melhorias significativas nas rodovias estaduais. No município, duas vias são de grande importância: a PE-005 e a PE-020.

Seguimos à disposição para debater os desafios da Região Metropolitana e construirmos juntos soluções para o desenvolvimento das nossas cidades.

Igarassu

Prefeita: Elcione Ramos (PSBD)

A Governadora Raquel Lyra está fazendo um trabalho de união entre os municípios. A gestão estadual está sempre atenta às demandas municipalistas, nossa governadora , por ter sido prefeita de Caruaru sabe dos desafios que os gestores e as gestoras municipais enfrentam e tem participação colaborativa.

O Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana é mais uma demonstração de grandeza e espírito público da nossa governadora, tratando com todos os municípios de modo isonômico, independentemente de bandeira ou posição ideológica, pensando no povo de Pernambuco em primeiro lugar.

Igarassu enxerga o Conselho com entusiasmo, mas também, com responsabilidade e compromisso com o desenvolvimento econômico da região, afinal, Igarassu é a 5ª melhor cidade do Brasil para investimento industrial, investiu na revisão do Plano Diretor, tornando a cidade mais atrativa para novos empreendimentos, bem como com o turismo da cidade e de todo o litoral Norte, solenemente esquecido ao longo dos governos anteriores e que passa a ter boas expectativas e um olhar diferenciado do atual governo Raquel Lyra.