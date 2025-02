Marcelo Gouveia é reeleito presidente da Amupe em chapa conjunta com Pedro Freitas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O ex-prefeito de Paudalho, Marcelo Gouveia (Podemos), foi reeleito presidente da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe) para o biênio 2025-2026 em votação realizada nesta quinta-feira (27). O gestor foi escolhido por aclamação, uma vez que somente a chapa encabeçada por ele estava na disputa. O vice-presidente eleito é Pedro Freitas (PP), prefeito de Aliança.

O mandato de dois anos será dividido entre o presidente e o vice, assim como aconteceu na gestão passada. Isso significa que Gouveia ficará na presidência da Amupe até março de 2026, quando renunciará e passará o posto para Freitas, que ficará à frente do órgão até o final do mandato.

Essa divisão de mandato foi fundamental para a concretização da eleição desta quinta, já que Pedro Freitas também desejava disputar a presidência do órgão individualmente, iniciando uma disputa contra Gouveia. Depois de muitas articulações, os dois chegaram a um acordo e apresentaram a chapa conjunta.

O gesto repete o acordo realizado na gestão passada, quando Márcia Conrado (PT), prefeita de Serra Talhada, foi eleita presidente em 2023 e passou a presidência para Gouveia ao final do primeiro ano de gestão. Conrado, a propósito, ficou com a secretaria da Mulher da Amupe na nova diretoria.

O consenso também representa uma vitória para a governadora Raquel Lyra (PSDB), que tem Gouveia e Freias como aliados e trabalhou na costura do acordo entre eles.

Desafios

A assembleia desta quinta aconteceu de forma híbrida e recebeu prefeitos e prefeitas de várias partes do estado presencial e virtualmente, além do presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PE), Valdecir Pascoal.

Reeleito, Marcelo Gouveia disse que trabalhará para manter a unidade dos municípios diante dos desafios. "Faremos um trabalho empenhado para, cada vez mais, ajudar os municípios nas pautas municipalistas”, afirmou após a eleição.

O vice-presidente Pedro Freitas também reforçou a importância da união e da colaboração entre os municípios.

“A eleição da Amupe mostrou a força da união e da aproximação que toda a sociedade pernambucana espera. Temos muitos desafios em comum e um estado que precisa de atenção e construção. A Amupe tem um papel fundamental nesse processo”, afirmou.

Além de Gouveia e Freitas, a nova diretoria também tem duas aliadas de primeira hora da governadora Raquel Lyra: a prefeita de Igarassu, Elcione Ramos (PSDB), e Mirella Almeida (PSD), prefeita de Olinda. Elas assumirão a primeira e a segunda secretarias da Associação, respectivamente.

"Para mim, é uma honra. Que bom que a união e o consenso prevaleceram. Agradeço às mulheres que compõem a Associação, inclusive as que não estão aqui. A união de gênero só cresce, e todos aqui temos um interesse comum: fazer nosso estado avançar", declarou Elcione.

Veja como ficou a mesa diretora da Amupe para o biênio 2025-2026

Presidente: Marcello Gouveia, ex-prefeito de Paudalho;

Vice-presidente: Pedro Freitas, prefeito de Aliança;

1ª Secretaria: Elcione Ramos, prefeita de Igarassu;

2ª Secretaria: Mirella Almeida, prefeita de Olinda;

1º Tesoureiro: Ruben Barbosa, prefeito de Panelas;

2º Tesoureiro: Elioenai Filho (Galego de Nanai), prefeito de Cabrobó;

Secretaria da Mulher: Marcia Conrado, prefeita de Serra Talhada;

Suplente da Secretaria da Mulher: Juliana Barbosa (Juliana de Chaparral), prefeita de Casinhas

Além da diretoria executiva, os prefeitos e prefeitas também escolheram os novos membros dos conselhos fiscal e deliberativo da Amupe. O primeiro é composto por seis nomes e o segundo é composto por mais 24 gestores, separados pelas Regiões de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco.