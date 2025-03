Alepe fará eleição suplementar para Mesa Diretora e Izaías Régis é consenso para assumir 4ª secretaria

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) realizará na próxima terça-feira (11), eleição suplementar da Mesa Diretora para escolher o novo 4º secretário da Casa, posto deixado pelo deputado Alberto Feitosa (PL) no mês passado após ele assumir a presidência da comissão de Constituição, Legislação e Justiça (CCLJ).

De acordo com o regimento interno da Alepe, Feitosa não poderia ocupar os dois espaços simultaneamente. Ele renunciou ao posto na direção assim que assumiu a presidência da comissão, no dia 15 de fevereiro.

O favorito para assumir a 4ª presidência agora é o deputado Izaías Régis (PSDB), que era líder do governo até o final da legislatura passada.

A articulação em torno do nome de Izaías foi conduzida pelo presidente da Alepe, deputado Álvaro Porto, seu correligionário de PSDB.

A opção recebeu amplo respaldo entre os parlamentares, sem postulantes de oposição, e deve ser concretizada por consenso.

O edital de convocação foi lançado pelo presidente Álvaro Porto nesta sexta-feira (7). Os registros de candidatura devem ser protocolados junto à Secretaria Geral da Mesa Diretora a partir a partir da segunda-feira (10), até as 12h30 da terça (11), duas horas antes do início da sessão.

Apoio dos pares

Izaías já começou a receber apoio público de vários parlamentares. A deputada Socorro Pimentel (União Brasil), atual líder do governo no Legislativo, disse que o ex-prefeito de Garanhuns tem respeito entre os pares.

Segundo ela, a governadora Raquel Lyra (PSDB) também apoiou a indicação.

“Um nome de consenso, do quilate de Izaías, só tratará benefícios à unidade da Casa, a qual devemos buscar de forma incessante. Um deputado experiente, amigável, bem quisto pelos colegas e que só irá somar à Mesa Diretora da Alepe. Izaías Régis tem o meu apoio e também o aval da nossa governadora”, afirmou.

Izaías Régis agradeceu a indicação e a receptividade ao seu nome por parte dos demais membros da Casa.

"Fico honrado com esse gesto de apoio dos meus colegas e do presidente Álvaro Porto. Acredito no diálogo e na construção conjunta para que possamos continuar trabalhando pelo desenvolvimento de Pernambuco e pelo bom andamento dos trabalhos na Alepe”, declarou.

Eleição da Comissão de Ética e Ouvidor-Geral

Além da eleição suplementar da Mesa Diretora, a Alepe também vai eleger na próxima terça-feira os membros da Comissão de Ética Parlamentar e o Ouvidor-Geral da Assembleia.

A Comissão de Ética é composta por sete membros titulares e outros sete suplentes, todos eleitos pelo plenário.

Com mandato de dois anos, os integrantes terão como competência zelar pela imagem e pelo funcionamento harmônico do Legislativo, conduzir processos disciplinares, entre outras funções.

Não poderão ser eleitos para esta comissão os deputados membros da Mesa Diretora, sejam efetivos ou suplentes, nem parlamentares submetidos a processo disciplinar ou aqueles que tenham sido punidos com suspensão temporária do exercício do mandato.

Já o Ouvidor-Geral é encarregado de receber, examinar e encaminhar solicitações, sugestões e críticas feitas ao Poder Legislativo. Na última legislatura, o cargo era exercido pelo deputado Adalto Santos (PP).