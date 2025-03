João Campos aceita convite de Eduardo Paes para assistir o desfile das escolas de samba campeãs do Rio

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Prefeitos do Recife e do Rio, que rivalizam sobre qual é o melhor Carnaval do Brasil, se encontraram depois da folia no desfile das campeãs do Rio

Depois de dançar frevo e passinho no Carnaval do Recife, o prefeito João Campos (PSB) foi experimentar o samba, no desfile das escolas de sambas campeãs na Sapucaí, no Rio de Janeiro, no sábado (8). Foi a convite do prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), que há tempos tentava convencer o "rival" a conhecer a folia carioca.

Ano a ano os dois rivalizam sobre qual é o melhor Carnaval do Brasil. Em 2024, os dois fizeram posts nas redes sociais querendo atribuir cada um a sua cidade, o título de melhor Folia de Momo. No ano passado, o prefeito do Rio chegou a convitar João Campos, mas ele não conseguiu ir por conta de agenda.

Dessa vez, o prefeito do Recife aceitou o convite e os dois fizeram foto na Sapucaí com uma camisa onde se lê: "Frevo com samba". Nas redes sociais o post teve mais de 56 mil curtidas e comentários do tipo: "seria uma chapa à presidência?".

Os dois prefeitos também fizeram foto justos e acompanhados de suas mulheres. Paes com a primeira-dama do Rio, Cristine Paes, e João com a namorada, a deputada federal Tabata Amaral (PSB/SP), que passou todo o Carnaval no Recife junto com ele.

A primeira-dama do Rio, Cristine Paes, e a namorada de João Campos, Tábata Amaral, participaram do encontro dos prefeitos no Rio - Redes sociais/Reprodução

REDES SOCIAIS

Nas redes sociais, João Campos escreveu: "Muito frevo e muito samba no pé. Aqui a gente veste a camisa da cultura brasileira pra fazer bonito antes, durante e depois do Carnaval. O desfile é das campeãs, mas estamos juntos e misturados pra celebrar a força de uma tradição que diz muito sobre o nosso país".

Quem faz o maior e o melhor Carnaval do Brasil, depende do ponto de vista, mas nas redes sociais a presença do prefeito do Recife é maior e essa é, inclusive, uma das marcas de sua gestão. Enquanto João tem 2,9 milhões de seguidores, Paes tem 803 mil. Um dos posts do prefeito sobre a quantidade de pessoas no Marco Zero teve 138 mil curtidas: Só vou dizer uma coisa: “É Gente!”, escreveu.

Antes de embarcar para o Rio, apresentou o balanço do Carnaval do Recife 2025, com 3,5 milhões de pesoas e R$ 2,7 blhões de movimentação na economia. No Rio, segundo a prefeitura, a movimentação financeira chegou a R$ 5 bilhões na capital fluminense. É preciso lembrar que a proposção da economia das é diferente. Enquanto o Rio tem uma população de 6,2 milhão de pessoas, o Recife tem perto de 1,5 milhão.

Agora falta o prefeito do Rio vir conhecer a festa no Recife, quem sabe no Galo da Madrugada e no Marco Zero.