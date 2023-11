ESTREIAS CINEMA: Confira as ESTREIAS da semana no CINEMA; Saiba como garantir seus ingressos antecipadamente

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Quer curtir o final de semana assistindo um filme com a família e/ou os amigos? Confira as ESTREIAS CINEMA da semana.

Gosta de cinema?

O final de semana está chegando e que tal aproveitar esse momento para reunir os amigos e/ou família para assistir um filme no cinema?

O Cinemark, rede localizada no RioMar Recife, está com diversas estreias nas telonas, inclusive um dos longas mais aguardados deste ano: 'As Marvels'. Além disso, também chegaram às telonas as animações ‘Missão Antena – Uma Aventura Intergaláctica‘ e ‘Nina – A Heroína dos Sete Mares‘.

Continue na matéria para saber quais filmes estão em cartaz, como garantir seu ingresso antecipadamente através do RioMar Recife SuperApp e saiba como baixar o SuperApp.

Confira outras matérias sobre cinema

SUPERAPP RIOMAR RECIFE

No SuperApp do RioMar, é possível ter acesso a compras online, lojas, produtos, agenda de eventos, teatro, programação de cinema e pagamento do estacionamento. No aplicativo, o shopping divulga todas as novidades que acontecem no mall e oferece conteúdos cheios de dicas, tendências e facilidades para o dia a dia de seus clientes.

Outras vantagens disponíveis no SuperApp: frete grátis em compras acima de R$ 300; função presente para surpreender aquele alguém especial com uma mensagem personalizada; vários pedidos de lojas diferentes em uma mesma sacola; acesso a serviços personalizados como camisas bordadas e jalecos com o nome, impressão de fotos e até limpeza de veículos, por exemplo.

Disponível para Android e iOS, o RioMar Recife SuperApp é gratuito e pode ser encontrado para download no Google Play e na App Store. Clique aqui para baixar.

ESTREIAS DA SEMANA NO CINEMA

AS MARVELS

O longa de ação ‘As Marvels‘ acompanha Carol Danvers, a Capitã Marvel, que é levada a uma fenda espacial anômala ligada a um revolucionário Kree. Lá, seus poderes se entrelaçam aos de Kamala Khan, a Ms. Marvel, e aos da sobrinha de Carol, astronauta da S.A.B.E.R., Capitã Mônica Rambeau. Juntas, esse trio improvável deve se unir para salvar o universo como “As Marvels”.



NINA - A HEROÍNA DOS SETE MARES

A animação ‘Nina – A Heroína dos Sete Mares‘ conta a história de Nina, uma ratinha aventureira, que sonha em se tornar uma grande heroína. Ao lado de seu fiel companheiro, o gato Sam, ela decide ajudar o velho herói Jasão e seus soldados a salvar a cidade de Yolcos da fúria de Poseidon. Mesmo que todos ao seu redor duvidem dela, Nina está decidida a provar que tem coragem de sobra para embarcar nesta missão pelos 7 mares e proteger a sua cidade.

MISSÃO ANTENA - UMA AVENTURA INTERGALÁCTICA

Já a animação dinamarquesa ‘Missão Antena – Uma Aventura Intergaláctica‘ acompanha o tímido Allan (Gato Galáctico), um garoto que, durante suas férias de verão, acaba passando por algo bem inesperado: seu vizinho, um homem idoso, é completamente obcecado por alienígenas, e acredita que Allan seja uma antena humana que pode ajudá-lo a localizar extraterrestres. Por obra do destino, a dupla acaba encontrando Luna (Luluca), uma garota alienígena que estuda os seres humanos e acaba caindo na Terra por acidente. Quando a nave de Luna é levada por um homem, Allan, seu vizinho e Luna embarcam em uma divertida aventura com a missão de tentar levá-la de volta para casa.

Às telonas do cinema RioMar ainda contam com os filmes ‘Assassinos da Lua das Flores‘; ‘Mussum, o filmis‘; ‘Patrulha Canina: Um Filme Superpoderoso‘; ‘Taylor Swift The Eras Tour‘; ‘Dinheiro Fácil‘; ‘Não Abra!“; ‘Trolls: Juntos Novamente‘; ‘Hypnotic – Ameaça Invisível‘ e ‘Five Nights at Freddys‘.